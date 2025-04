Pet godina stare mrlje u WC šolji oprala je za 5 minuta i to ovim sastojkom od 50 dinara

Čišćenje toaleta visoko je na listi najomraženijih kućnih poslova. Još nije izmišljen nijedan kućni pomoćnik koji bi izribao bakterije i mrlje u toaletu, u vidu uređaja ili mašine koja bi nas oslobodila ovih briga, a s obzirom na to da je to jedan od najprljavijih predmeta u domu, čišćenje jednom mesečno jednostavno nije dovoljno. Ali čak i ako se češće čisti, to ne znači da se nagomilani, tvrdokorni kamenac uspešno uklanja.

Ova kredasta supstanca je zapravo suvi kalcijum karbonat formiran od vode zasićene kredom i krečnjakom. Kišnica sakuplja minerale dok putuje kroz meke stene. Ovako voda iz slavine postaje ono što je poznato kao „tvrda“ voda i izaziva mrlje – posebno u toaletima. Kamenac je izuzetno štetan za sanitarnu opremu. Ne samo da kvari izgled kupatila, već i začepljuje cevi, pa je pametno što pre ukloniti kamenac kako biste sprečili ozbiljnije štete po vaše domaćinstvo.

Međutim, uklanjanje kamenca nije tako lako. Sa ovim problemom suočila se i Herlen Varik, domaćica koja je isprobala trik koji joj je pomogao da se konačno, posle pet godina, oslobodi svih mrlja na svojoj WC šolji. Bila je toliko zadovoljna rezultatom da je svoje iskustvo odmah podelila na društvenim mrežama, tačnije na popularnom Fejsbuk profilu Mrs Hinch Cleaning, posvećenom trikovima za čišćenje koje je pokrenula britanska influenserka Sofi Rouz Hinčlif. Upravo je na tom profilu pročitala trik koji je primenila, a koji se pokazao efikasnim, i to za samo nekoliko minuta, bez jakog ribanja.

Helen je napisala da već pet godina pokušava da ukloni kamenac sa dna toaleta i da je probala savete sa koka-kolom, ribanjem, pa čak i puno izbeljivača.

„Ništa nije pomoglo. Kada sam pročitala savet sa limunskom kiselinom, ulila sam ga i ostavila pet minuta, nakon što sam pokupila što više vode iz WC šolje. I vau! Uspelo je! Tako sam srećna što konačno imam čist toalet! Hvala svima koji su to predložili“, napisala je ona.

Često hvaljena kao jedno od najsvestranijih prirodnih sredstava za čišćenje, limunska kiselina je odlično rešenje za čišćenje toaleta.

Objava je izazvala lavinu komentara. Mnogi ljudi su se javili koji su odobrili ovaj proizvod, ističući da ga sami koriste.

„Da, uvek ga preporučujem, drago mi je da vam je uspelo“, prokomentarisala je Helena Enefer.

„Kunem se u limunsku kiselinu“, dodala je Džodi Henfri, dok je Debra Smit napisala da trik sa limunskom kiselinom ne može biti jednostavniji: potrebno je samo pet minuta i toalet ostavlja besprekorno čistim. A, sudeći po onima koji su je isprobali za čišćenje, limunska kiselina nije samo rešenje za WC šolju.

„To je odlična stvar, koristila sam je i na prljavoj fugni na pločicama. Pomešajte je sa vodom da napravite pastu, nanesite je na fugnu, ostavite je neko vreme, a zatim istrljajte“, preporučila je Šined Rou.

„I ja koristim ovo. Kada ostavim limunsku kiselinu da se natopi, u isto vreme stavljam i četkicu za toalet da se namače. To je čudesni proizvod“, napisala je Suzan Koks.

„Kunem se u limunsku kiselinu za uklanjanje kamenca sa toaleta, slavina i tuševa. To je odlična stvar, samo budite oprezni da je ne koristite na drugim stvarima osim toaleta“, upozorila je Tara Rudž, urednica britanskog Expressa.

Pošto je u pitanju kiselina, svakako treba biti oprezan sa dozom, izbegavati kontakt sa očima i nositi gumene rukavice. Prilikom čišćenja najčešće se meša sa vodom, a nakon što je „odradila posao” temeljno se ispire. Na primer, da biste uklonili kamenac sa kuhinjskih aparata kao što su aparati za kafu i čajnici, potrebno je da pomešate tri kašike limunske kiseline sa jednim litrom vode i sipate smešu u aparat. Rastvor treba da bude mlak, a uređaj treba dobro isprati pre ponovne upotrebe.

Rastvor u istom odnosu, uz dodatak nekoliko kapi etarskog ulja po želji, može se koristiti za kupatilo i slavine. Rastvor sipati u bočicu sa raspršivačem, dobro promućkati, naneti na nagomilani kamenac, ostaviti kratko da deluje, po potrebi protrljati sunđerom ili krpom i isprati hladnom vodom.

(Jutarnji list)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com