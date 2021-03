Pet grešaka koje prave svi, a mogu da unište vašu mašinu za veš

Veš mašina je jedan od najpotrebnijih i najkorišćenijih kućnih aparata. Međutim, ponekad je ljudi zanemaruju.

Postoje brojne stvari koje možda radite, a mogu naštetiti vašoj mašini i skratiti joj drastično radni vek.

Koristite previše deterdženta

Mnogi ljudi misle da će, ako koriste više deterdženta, rezultat pranja biti bolji. Međutim, to nije istina, pa čak i sami proizvođači upozoravaju na to. Korišćenje previše deterdženta može dovesti samo do velikih problema, poput viška pene koja može blokirati neke funkcije mašine za veš.

Uz to, višak deterdženta može blokirati pregradu, sprečavajući da deterdžent uopšte dođe do vaše odeće, zbog čega će ostati prljava.

Stavljate previše stvari u bubanj

Čak i ako imate ogromnu gomilu prljavog veša, nije dobra ideja preopteretiti mašinu. Prvo, odeća neće biti čista i drugo, preopterećenje mašine skratiće životni vek njenih delova. Naravno, pranje samo nekoliko sitnica takođe je loša ideja jer je jednostavno preskupo.

Idealno opterećenje je ovo:

Za pamuk i lan – napunite 3/4 mašine.

Za sintetiku – napunite 1/2 mašine.

Za vunu – napunite 1/3 mašine.

Koristite sredstva za čišćenje koja nisu predviđena za veš mašinu

Problemi najčešće počinju kada bacimo uputstvo za upotrebu nakon što kupimo mašinu. A u njemu se uvek navodi da ne možete koristiti nikakva sredstva za čišćenje osim onih koji su namenjena njoj. Pitate se šta se može dogoditi ako deterdžent za ručno pranje stavite u mašinu? Recimo, može se pokvariti zbog previše pene.

Ne čistite redovno mašinu za veš

Neprijatan miris unutar bubnja znak je da ne vodimo dovoljnu brigu o uređaju. Osim čišćenja filtra, trebalo bi da obratite pažnju i na pranje bubnja. U tu svrhu možete koristiti sirće.

Takođe, vlažno i toplo okruženje je idealno za buđ. Zbog toga je bolje držati vrata mašine otvorena kad se ne koristi. Takođe, nastojte uvek da osušite pregradu za deterdžent.

Koristite tvrdu vodu

Tvrda voda pogoršava kvalitet pranja i dovodi do stvaranja kamenca, piše Bright Side.

