Posadite ih i uživajte sve do kraja leta: Ovih šest biljaka pretvoriće vašu baštu u cvetnu oazu

Skoro svaki vrt izgleda doteranije s prekrasnim cvećem, ali ako imate posla s lošim kvalitetom zemljišta ili se vaš spoljni prostor sastoji samo od terase ili betoniranog područja, sadnice su vaš novi najbolji vrtni prijatelji.

Ako spoljni prostor uređujete sa zasađenim žardinjerama morate imati na umu nekoliko stvari. Kao prvo, život biljaka u žardinjeri je vrlo različit od života u zemlji. Biljke u saksijama zahtevaju više vode i hranjivih materija, stoga pripazite na raspored zalivanja, koristite organsko đubrivo prilikom sadnje i kasnije nastavite s hranjenjem đubrivom formulisanim za podsticanje cvetanja. Takođe, kako biste omogućili da biljke neprestano cvetaju, pripazite da rutinski odstranjujete odumrle i osušene cvetove kako se pojavljuju.

Uz takvu pažnju i negu vaše biljke će vas nagraditi prekrasnim cvetanjem koje će potrajati čitavo leto. Još jedan koristan savet: dok se biljke u saksijama mogu menjati s promenom godišnjih doba, pokušajte da odaberete biljke koje traju što je duže moguće. Ova održivija metoda uštedjeće vam vreme i novac, a ovo je šest sorti koje pouzdano cvetaju čitavog leta.

Lepi Jova

Ako ste u potrazi za cvećem koje uspeva u senci i daje puno vibrantne boje, koje se samo čisti (što znači da cvetovi sami otpuštaju svoje izbledele latice) Lepi Jova je pravi izbor. Ovaj cvet cveta bez prestanka od trenutka kada ga posadite do prvog jesenjeg mraza, a dolazi u širokom rasponu boja, od bele do ružičaste pa do jarke magente.

Koralni zvončić

Ove zimzelene, nisko rastuće i dugotrajne trajnice sade se ne toliko zbog svoje cvetne moći, koliko zbog neverovatnog lišća. Naime, koralni zvončić ili Heuchera jedna je od najpopularnijih zimzelenih trajnica za polusenovite položaje u vrtu. Uz niz upečatljivih boja i šarenila, ove biljke su savršene za različite kombinacije s ostalim biljkama, a posebno su prikladne za žardinjere zbog njihovog uspevanja u dobro drenirajućem tlu. U zavisnosti od sorti, koralni zvončić možete uzgajati od područja izloženog suncu do područja u potpunoj senci, piše tportal.hr.

Gomoljasta begonija

Begonije su jedne od najpopularnijih kućnih biljaka zbog lepote lišća i cvetova. Cvetaju obilno i vedro, a njihovi luksuzni cvetovi nalikuju ružama, a njihova lepota još je upečatljivija kada se spoje s drugim cvećem koje dobro uspeva u senci. Posadite ove bujne lepotice u proljeće u bogato tlo za saksije. Kako biste im omogućili predivnu cvatnju tokom cele sezone, uklonite ocvalo cveće koje bledi i sve uvele listove koji se pojave.

Petunije

Zbog lepote i raskoši svojih cvetova, a i jednostavnog uzgoja petunije su jedan od najpopularnijih cvetnih izbora. Pregršt predivnih boja svojim laticama rasipaju od kasnog proleća do prvog jesenjeg mraza. Petunije se često uzgajaju kao jednogodišnje biljke, ali su u toplijim krajevima nešto otpornije. Uspevaju na punom suncu i podnose delomičnu senku. Kako biste uživali u njihovoj lepoti u punom sjaju i podstakli cvetanje, redovno ih zalivajte i uklanjajte ocvale cvetove.

Zdravac

Ovom redu pripadaju rodovi zdravac (Geranium) i pelargonije (Pelargonium) zimzelene su grmolike trajnice veoma mirisnih cvetova koji je odbojan komarcima. U hladnijim krajevima uzgajaju se kao jednogodišnje biljke. Većina voli puno sunce, ali u područjima visokih temperatura ceniće malo poslepodnevne hladovine. Odlično će im odgovarati bogato, brzo drenirajuće tlo koje sadnice pružaju.

Kana

Ova vizuelno atraktivna trajnica pruža pravi dašak tropske lepote u vašoj bašti sa svojim lišćem nalik bananama i voluminoznim i šarenim cvetovima. Ova brzorastuća tropska biljka sadi se kada prođe svaki rizik od mraza, oko sredine maja. Potrebno joj sunce, toplota i idealno je da bude zaštićena od vetra, a potrebno je i redovno je zalivati.

