Postavite ovo na dno saksije, cveće vam nikad neće uvenuti, naprotiv – bujaće kao ludo

Jeste li znali da su mali papirni filteri vrlo korisni za vaše biljke i baštu! Nije ih teško učiniti korisnim za biljke: prvi korak je stavljanje filtera za kafu na dno saksije za cveće.

Postavite ga između zemlje i odvodnih otvora saksije – gde obično prolaze voda i prljavština. Kad to uradite, filter će propustiti vodu, a zadržati prljavštinu.

Place a coffee filter at the bottom of your flower pots. This way, excess water can escape, but the dirt stays in its place. #TidyLiving pic.twitter.com/NjdDj8SqbE

