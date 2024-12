Postavite termostat na ovo mesto i računi za grejanje biće mnogo manji

Visoki troškovi života teraju nas da štedimo gde god da idemo, čak i na grejanju. Međutim, mnogi nisu svesni da na veće račune za grejanje utiče i položaj termostata, koji može da izazove da se grejanje uključi kada nema stvarne potrebe. Naime, energetski stručnjaci su otkrili najbolje mesto za postavljanje termostata kako bi vaš sistem grejanja bio najefikasniji, što znači da je moguće i uštedeti.

Ben Galizi, stručnjak za energetiku na Uswitch.com, rekao je za britanski The Sun da je najbolje mesto za termostat soba koju najviše koristite, jer tu želite da imate najveću kontrolu nad temperaturom. Za mnoge bi to bila dnevna soba, koja najverovatnije ima najstabilniju temperaturu, dok se kuhinja upozorava da kuvanje može privremeno da promeni temperaturu u prostoriji.

„Pokušajte da izbegnete postavljanje termostata na mesta koja mogu da izobliče očitavanja, kao što su blizu radijatora i pećnica ili na direktnom suncu“, savetuje Galici.

Takođe je rekao da treba izbegavati postavljanje termostata u hodnik, jer temperatura može biti iskrivljena svaki put kada se otvore ulazna vrata.

„To može značiti da je grejanje uključeno jer je u hodniku hladno, iako je ostatak kuće već topao“, istakao je on i dodao da treba razmišljati o drugoj stvari, a to je strujanje vazduha oko termostata. sama sebe.

Vaše dnevne navike su takođe važne. Na primer, nepotrebno je grejati dom do te mere da se skinete do košulje kratkih rukava, a dobro je znati da spuštanjem termostata za samo jedan stepen možete smanjiti račun za struju i do 10 procenata. I još nešto, Energy Saving Trust preporučuje da se grejanje tokom zime podesi na temperaturu između 18 i 21 °C.

