Posude za so i biber svi pogrešno koriste: Šokiraćete se kada vidite kako se to zapravo radi

Nema kuhinje bez posuda za so i biber. Međutim, verovali ili ne, ne koriste se onako kako smo to do sada radili.

Možda vam se to čini nebitnim, ali nije na odmet znati kako se pravilno upotrebljavaju posude za so i biber. Većina nas to radi pogrešno.

Verovatno sad mislite da nije moguće biber i so sipati iz posuda pogrešno, ali moguće je.

Na TikToku je nedavno osvanuo video koji pokazuje kako se one pravilno koriste.

Ne treba da ih tresete

Sva nedovoljno začinjena jela potrebno je posoliti ili zabiberiti, a to smo uglavnom radili tako što uzeli posude za so i biber, okrenemo naopako i tresemo. Ipak, sigurno ste primetili da u tom slučaju vrlo mala količina soli i bibera izlazi, a uz pomoć novog trika, to više neće biti slučaj.

U ovom videu je pokazano kako se koriste, a mnogi žale što za to nisu saznali ranije. Na dnu svake staklene posude za so i biber postoje izbočine, a ako ih trljate jednu o drugu, so ili biber će bez problema izaći, kao što se vidi na video snimku.

Ljudi su oduševljeni trikom

Ovaj je video pregledan više od milion puta i skupio je više od 155 hiljada lajkova, a ljudi u komentarima pišu da su se celog života mučili da istresu so i biber iz posuda u većoj količini i nije im jasno kako ovo pre nisu shvatili.

