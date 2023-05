Povrće u teglama: Napravite mini baštu na terasi i za 30 dana očekujte plodove

Ako ste oduvek zamišljali da imate svoju malu baštu, ali to nikada niste mogli da ispunite jer živite u stanu, sada je pravo vreme. Stručnjak za baštu i biljke Kevin Espiritu otkrio je kako je on napravio svoj mali vrt na balkonu i dobio prve plodove.

On je sproveo malo istraživanje na koji način treba posaditi biljku, ali i kako je održavati da bi ona rasla. Što je najbolje od svega, nije potrebno mnogo truda jer se povrće sadi u teglama.

Koje povrće odabrati za svoj vrt u teglama?

“Bio sam uzbuđen što samo mogao da uzgajam povrće na svom balkonu koristeći tegle različitih veličina. Ali pitanje je bilo koje povrće treba da odaberem za uzgoj”, kaže on.

Postoji mnogo izbora kada uzgajate povrće u teglama. U njima možete da uzgajate gotovo svako povrće.

“Uzgoj ovog povrća dao bi mi drugačije iskustvo učenja koje bih kasnije mogao da iskoristim za uzgoj više crsta. Uzeo sam korijander kao začinsko bilje, spanać kao lisnato povrće, paradajz i rotkvicu kao korenasto povrće. Ovo povrće je početnicima lako da uzgajaju i dobićete dovoljno samopouzdanja za uzgoj drugih vrsta”, objasnio je.

Korijander

To je biljka koja pripada porodici peršuna. Ima jedinstven miris i ukus koji ga čine izvrsnim kao dodatak jelima. Korijander može da bude biljka koju lako uzgajaju početnici, ali morate da ga uzgajate po hladnom vremenu jer biljka raste u hladnoj sezoni.

“Preporučio bih vam da nabavite sortu korijandera Calypso koja naraste od 30 do 45 centimetara u visinu i može da podnese malo topline“, kaže on.

Spanać

Spanać je lisnato povrće koje pripada porodici amaranta. Ima tamno, zeleno lišće koje je bogato hranljivim materijama. Uobičajen dodatak bliskoistočnoj, mediteranskoj i jugoistočno — azijskoj kuhinji. Spanać se može jesti sirov kao salata ili kuvan sa testeninom, u supi, umacima, sendvičima i omletima. Ukus je drugačiji kada je sirov. Većina sorti spanaća su biljke koje rasu u hladnoj sezoni, što znači da možete da ih uzgajate u proleće ili jesen. Najbolje je da počnete sa sortom spanaća Indijsko leto jer naraste smao 30 centimetara i potpuno sazreva za 35 do 40 dana.

Paradajz

Paradajz dolazi u različitim oblicima, veličinama i bojama. Možete da dobijete determinisane ili neodređene sorte paradajza. Determinisane sorte narastu do fiksne vleičine i daju plodove. Neodređene sorte nastavljaju da rastu i donose plodove. Paradajz spada u kulturu koja radije raste leti. Da bi rodio, potrebno mu je mnogo vode. Preporuka je sadnja određene sorte u loncu jer je lako za početnike, a potrebno je samo 64 dana da bi proizveo plod.

Rotkvica

“Volim da uzgajam rotkvice u posudama jer je jedno od povrća koje najbrže raste. Rotkvica je korenasto povrće oštrog ukusa. Može da naraste 3 do 60 centimetara u dubinu i dolazi u raznim oblicima, veličinama i bojama. I mnoge od njih sazrevaju do pune veličine za samo 3 do 4 nedelje.” Možete da je jedete sirovu kao deo salate ili da je skuvate kao što se to radi u mnogim kuhinjama širom sveta poput indijske, meksičke i evropske.

“Kao početniku, preporučio bih uzgoj sorte koje rastu do 5 centimetara i sazrevaju za 3o dana”, kaže on.

Kada je najbolje vreme za sadnju povrća?

“Najbolje vreme za sadnju povrća zavisi od toga da li se radi o usevu u hladnoj ili toploj sezoni. Uzgajamo tri biljke koje rastu u hladnoj sezoni – korijander, spanać i rotkvica. I uzgajamo jednu toplu biljku, a to je paradajz. Usevi u hladnoj sezoni rašće na temperaturi između 10 i 25 stepeni Celzijusa. A usevi u toploj sezoni će rasti između 18 i 35 stepeni”, kaže.

Ako je temperatura previsoka, biljke će umreti ili proizvesti seme i izgubiti ukus. Ako je preniska, seme neće ni proklijati, zato vodite računa o temperaturi. Najbolje vreme za sadnju biljaka u hladnoj sezoni su proleće ili jesen. A najbolje vreme za sadnju biljaka tople sezone, poput paradajza, je početak leta.

Prednosti uzgoja začinskog biljka poput korijandera i lisnatog povrća poput spanaća je što možete da uberete lišće pre nego što biljka potpuno sazri. Tako ćete dobiti puno lišća za berbu tokom vegetacije.

Kako da odaberete tegle za svoj mali vrt?

Ako uzgajamo četiri različita povrća u našem povrtnjaku u teglama, biće nam potrebne 4 posude. Vrsta posude za svako povrće će se razlikovati u zavisnosti od toga koliko je biljka velika i koliko ćemo ih uzgajati u svakoj posudi.

