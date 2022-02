Praktični saveti: Kako da očistite celu kuću – za samo sat vremena

Danijel Dikson iz Velike Britanije, influenserka koja svojim savetima i trikovima za čišćenje oduševljava hiljade pratilaca, tvrdi da se čišćenje celokupne kuće može da se obavi za samo 60 minuta. Njen Instagram profil House To Home At Last ima više od 200.000 pratilaca.

– Postavite merač vremena i odvojite vreme tokom dana kada ćete čistiti. Nemojte razmišljati o tome do tada. Jednom kad počnete, nemojte dopustiti da vas ometaju – kaže Danijel. Ona živi s mužem i dvoje dece tako da u njenom domaćinstvu može lako doći do nereda.

Ali pre nego počnete s čišćenjem, Danijel je savetovala:

– Jutarnje čišćenje je najbolje jer tada imate najviše energije i motivacije. Popijte šoljicu omiljenog napitka pre nego što počnete kako ne biste bili u iskušenju da prekinete čišćenje i popijete nešto od toga.

– Udobna odeća za koju nemate ništa protiv da bude prljava je neophodna. Na telefonu postavite način rada ‘Ne uznemiravaj’ i napravite listu pesama za čišćenje koje vas čine srećnim.

– Počnite od prostorije gde provodite najviše vremena (verovatno je najneurednija) a zatim krenite postepeno prema manje neurednim prostorijama.

– Neka vam pri ruci bude prazna korpa za veš kako biste mogli da sakupljate nered dok čistite, umesto da neprestano jurcate tamo-vamo.

– Deca moraju da budu zauzeta ako želite nešto da uradite, pa im pustite film ili neka se igraju.

– Postavite merač vremena za svaku sobu i kada vreme istekne, nastavite dalje.

1. Kuhinja – očistite rernu dok spavate (10 minuta)

Dajte sebi prednost tako što ćete prethodne večeri napraviti rastvor od trećine šoljice vode, trećine šoljice alkoholnog sirćeta i pola šoljice sode bikarbone. Njome premažite unutrašnjost rerne (izbegavajte grejače) i sutradan sve što ćete morati da uradite je da sve lepo isperete. Zatim očistite sve prljave tanjire, šoljice, šerpe i tiganje.

Soda bikarbona i limun odlično su rešenje za uklanjanje tragova kamenca na slavinama i nerđajućem čeliku.

Ako nemate vremena za brisanje poda, upotrebite usisivač. Možete ga koristiti i za uklanjanje mrvica unutar ormarića.

Uzmite četka nastavak za usisivač (ako ga imate) i prođite kroz roletne – to vrlo brzo uklanja prašinu.

2. Dnevni boravak – usisajte jastuke (10 minuta)

Sredite sav nered tako što ćete odeću staviti u korpu za pranje. Sve prljave šoljice ili tanjire stavite u kuhinju.

Jastuke na kauču protresite, kao i ćebiće i pokrivače. Njih presavijte i lepo složite. Obrišite prašinu sa stočića kako biste se rešili tragova od šoljica.

Sve kućne ljubimce stavite u drugu sobu dok čistite i koristite gumene rukavice kako biste uklonili dlake s nameštaja.

Pre usisavanja istresite sodu bikarbonu na tepih kako biste uklonili sve mirise ili prljavštinu. Otvorite prozore da uđe svež vazduh, a zatim usisajte. Ne zaboravite da usisate lajsne i prostor iza kauča.

Uvek usisavajte na kraju čišćenja.

3. Kupatilo – sirćetom prebrišite staklo na tuš kabini (15 minuta)

Očistite glavu tuša preko noći tako što ćete običnu kesu napuniti sirćetom i ostavite da se natopi. Kada je skinete tokom čišćenja sledećeg dana, glava tuša bi trebalo da zablista.

Takođe možete obrisati tragove kamenca i prljavštinu oko sudopere pastom za zube i mokrom krpom dok ujutro perete zube.

Naprskajte umivaonik i kadu ili tuš sredstvom za čišćenje kupatila, a zatim ostavite da deluje nekoliko minuta dok se bavite svim ostalim.

Za WC uvek nosite rukavice. Počnite s čišćenjem spoljnog dela vodokotlića i završite s ivicom WC šolje kako ne bi širili bakterije okolo.

Zatim očistite staklo na tuš kabini rastvorom – 50 posto vode i 50 posto alkoholnog sirćeta. Poprskajte, obrišite mokrom sunđerom, ponovite i isperite toplom vodom. Očistite kadu i tuš kada sredstvo malo odstoji i napravi svoj deo posla.

Zatim usisajte pod i očistite ga maramicama ili krpom.

Na kraju zamenite peškire kako bi sve izgledalo čisto i sveže.

4. Dečja soba – spremanje pretvorite u igru (10 minuta)

Odlaganje igračaka u kutije ili ormare ima trenutni efekat. Ako su deca u blizini, uključite ih tako što ćete ih motivisati određenim zadacima. Mogli biste im dati 60 sekundi da pospreme knjige, nameste krevet ili spoje rasparene čarape.

Neka se deca igraju na čaršavu. Nakon toga, kada poželite da sklonite igračke, skupite ih sve u čaršav stavite u kutiju za igračke.

Ako imate malu decu, operite njihove plastične igračke tako da ih sve stavite u mašinu za pranje posuđa.

Veća deca mogu gumicom obrisati boje ili prljave tragove sa zidova. Kad namestite krevete, nemojte zaboraviti da proverite šta se nalazi ispod.

5. Spavaća soba – ugurajte jorgan u okvir kreveta (10 minuta)

Počnite najprije tako što ćete svu odjeću koja je na podu staviti u košaru za rublje.

Zatim namestite krevet. Protresite jastuke i jorgan kako biste im dali oblik i provetrili ih. Ugurajte posteljinu u stranice od okvira kreveta. To traje nekoliko sekundi, ali čini veliku razliku u poređenju s prebačenim jorganom preko kreveta.

Ako treba promeniti posteljinu, najbolji savet je da komplete držite presavijene unutar odgovarajućeg jorgana. To zauzima manje prostora i sve stoji zajedno kada želite da promenite.

Otvorite prozore kako bi sveži vazduh cirkulisao. Ako je na prozorima ili ogledalima potrebno očistiti tragove, deterdžent za pranje posuđa u vodi će vam pomoći u tome.

Ako imate vremena, obrišite sve površine i ne zaboravite da usisate pod.

6. Zadnjih pet minuta

Stepenice na brzinu usisajte. Nakon toga obrišite ogradu, sve očite tragove prstiju s vrata ili zidova i sve prljave lajsne. Ove male stvari mogu napraviti veliku razliku u tome kako se osećate u svom domu.

Na kraju, uzmite koru za veš i vratite sve tamo gde stoji. Onda ste gotovi i vreme je za jednu šoljicu kafe ili čaja.

