Ako se vaši džemperi skupe tokom pranja, možete da ih spasite: Vaša uništena garderoba će biti kao nova (video)

Da džemperi ne bi izbledeli ili promenili oblik, stručnjaci su objasnili koliko često ih treba prati i kojih saveta morate da se pridržavate tokom pranja.

Vrsta materijala

U proseku, džemper možete da obučete 2 do 5 puta pre pranja, ali to zavisi i od materijala džempera i od načina nošenja. Na primer, ako nosite majicu ispod džempera, nema potrebe da ih perete češće.

Takođe, kada su u pitanju džemperi od pamuka, kašmira i svile, preporučljivo je da ih operete nakon dve do tri upotrebe. Kada su u pitanju materijali poput vune ili sintetike, džempere od ovih materijala možete nositi do pet puta, jer su to izdržljiviji materijali.

Niže temperature

Ne ignorišite etiketu. Bez obzira od kog su materijala napravljene i da li ste već upoznati sa njihovim pranjem. Prilikom pranja džempera obično se preporučuju niže temperature, jer visoke temperature dovode do skupljanja džempera.

Ako imate vremena, operite džempere ručno koristeći blagi deterdžent. Nakon pranja, preporučuje se da se džemper osuši u horizontalnom položaju. Takođe, izbegavajte korišćenje mašina za sušenje veša i pustite da se džemperi osuše na konopcu za veš.

Ako džemper ipak izgubi oblik, pokušajte da ga osposobite na sledeći način:

Potopite džemper u hladnu vodu i dodajte 2 kašike bejbi šampona. Blago ga izgužvajte i ostavite potpoljenog pola sata. Zatim džemper operite ali bez trljanja, uvrtanja i ceđenja rukama. Izvadite ga iz vode bez ispiranja. Blago pritiskajući, iscedite iz njega vodu pa ga stavite na debeli peškir i na gustu žicu za sušenje.

Izbacite iz džempera višak vode tako što ćete ga urolati na peškir, pa ga zatim položite na čvrstu podloga tako da izravnate rukave, kragnu, dugmad, leđa, pojas. Ostavite da se tako suši 24 sata, uz izbegavanje direktnog izloženja suncu. Okrenite ga na novi suvi peškir, takođe poravnajte, pa ostavite da se suši još 24 sata.

Kada bude suv složite ga – nikada ne vešajte na vešalicu, jer se vlakna na naramenicama mogu razvući.

Veoma je važno da se pridržavate saveta stručnjaka kako bi vam džemperi trajali duže.

