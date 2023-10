Pre pranja veša ubacite šaku ovog začina u mašinu i gledajte čaroliju

Dovoljna je samo kašičica da vaš veš ponovo zablista…

So je svakako jedan od najvažniji začina u kuhinji. Naše bake su znale da se so, osim što je koristan za jelo, takođe može upotrebiti na niz drugih načina u domaćinstvu. Blagodati ovog začina prenosile su se generacijama i otkrivali novi načini. Jedan od savremenih načina kako možete koristiti so van kuhinje je u kupatilu. Pre svega pomaže pri uklanjanju preostalog deterdženta s odeće i bori se protiv neprijatnog mirisa. Osim toga, eliminiše rizik od alergija kod ljudi sa previše osetljivom kožom.

Takođe, so će učiniti da vaš veš ponovo dobije svežinu i sačuva svoje originalne boje, što je česta pojava nakon brojnog pranja, a jedna od većih bonusa je da pomaže da se odeća lakše osuši. Ovo je posebno korisno kada je kišovito i niske temperature pa je potrebno veš sušiti u zatvorenom prostoru, prenosi Jutarnji.

Pre nego što uključite mašinu za pranje veša, u praznu pregradu (onu koju ne koristite) ubacite kašiku soli. Kada dođe vreme za ispiranje rublja, so će ući u bubanj i učiniti svoju čaroliju…

