Prebrišite parket ovim sredstvom od samo 2 jeftina prirodna sastojka, zasijaće novim sjajem kao da je tek lakiran

Postoji način da laminatu i parketu vrate stari sjaj i to uz pomoć jednog trika, koji je jedna žena koja se bavi nekretninama i izdavanjem stanova otkrila na društvenim mrežama.

Ukoliko je i vaš pod bez sjaja pogledajte šta treba da uradite, veoma je jednostavno i jeftino, a veoma efikasno. Ovo jeftino prirodno sredstvo učiniće da će vaš parket će uvek sijati!

A pravi se vrlo lako, sastojke već sad sigurno imate u kući.

Potrebno je:

5 l vode

1 čep glicerina

Pod dobro usisajte i sklonite tepihe i nameštaj koliko je to moguće. Zatim u posudu sa vodom dodajte 1 čep glicerina. Potopite u to mekanu, najbolje krpu od mikrofibera, a potom detaljno obrišite podove od ivice do ivice.

Učinite to tako da nakon što obrišete idete unazad i tako ne gazite na deo koji ste obirali kako ne bi ostali tragovi od stopala.

Ostavite da se dobro osuši i oduševićete se – vaši podovi će biti blistavi kao da ih je majstor upravo sada uradio.

(Stil)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.