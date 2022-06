Prelepa i nimalo zahtevna biljka srcolikih listova koja se idealno uklapa u svaki dom (foto)

Ceropegia woodii ili String of Heart je neobična biljka poretklom iz južne Afrike. Ukoliko već volite da biljkama ukrašavate svoj dom, znate i da što su one raznovrsnije i posebnije, to su nam i draže.

U poslednje vreme, zahvaljujući društvenim mrežama, ljudi su se sve više okrenuli zelenilu i negovanju biljaka. Biljku Ceropegia woodii čine vrlo posebni i primamljivi listovi u obliku srca sivozelene boje, a dugački svega 1-2 cm. Malo, ali sasvim dovoljno.

Ova biljka, nazvana još String of Heart, to jest “niz srca” najbolje će izgledati ako je posadite u viseću saksiju jer će rasti nadole. Bitno je da je ne zalivate previše, to jest kada je njena zemlja potpuno suva, tada je zalijte.

Ovo je biljka kojoj je potrebno minimalno vode, a kad je reč o mjestu kamo je smestiti – pobrinite se da to bude neko s indirektnom svetlosti, to jest nedirektnim suncem.

Leti je dovoljno zalivanje jedanput nedeljno, a zimi jednom u dve do tri nedelje. Dakle, ova divna biljka nije nimalo zahtevna, a uz pravilno održavanje može narasti čak do jednog metra.

