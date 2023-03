Presecite limun na pola i stavite ga na slavinu u kupatilu: Rezultat će vas oduševiti

Redovno sigurno čistite svoje radne ploče, ormariće i kupatilsku opremu, ali možda zaboravljate na jedno važno područje i u kupatilu i u kuhinji – slavinu na lavabou. S vremenom se mogu nakupiti tvrda voda i kamenac, a iako se čini da je uklanjanje teško, postoji jednostavno rešenje – limun.

Kako biste se rešili nakupljanja kamenca i tvrde vode na vašoj slavini, jednostavno pričvrstite limun na nju i pustite da citrus učini svoju čaroliju, piše Life Savvy.

Verovatno ste već vidjeli sličan trik. Mnogi ljudi pričvršćuju kesicu sirćeta na kraj svoje slavine kako bi razbili kamenac. Ipak, budimo iskreni, miris je užasan i osim ako niste posebno oprezni, sirće bi lako mogao da se nađe posvuda. Zato je limun bolja metoda – barem kada su u pitanju miris i nered.

Da biste upotrebili ovaj trik za čišćenje, presecite limun na pola i stavite ga na svoju slavinu. Ako neće da stoji sam, možete ga pričvrstiti gumicom za kosu. Nakon što je osiguran, ostavite limun da stoji na vašoj slavini jedan do dva sata.

Nakon isteka vremena, izvadite limun. Kamenac bi trebalo da se očisti, ali možda bi moglo da ostane nekoliko ostataka. Ako je tako, oribajte ta područja limunom ili mekom sunđerom i gotovi ste.

Zašto ovo funkcioniše? Iz istog razloga kao što to radi i sirće. Dok alkoholno sirće sadrži sirćetnu kiselinu, limun sadrži limunsku kiselinu koja s vremenom može razgraditi kamenac. To je razlog zašto je limun tako izvrstan čistač za sve, od dasaka za sečenje do mašine za pranje posuđa i rerne. Ako želite da očistite kupatilsku ili kuhinjsku slavinu bez nereda, sa svežim mirisom, uzmite limun, prenosi Večernji list.

