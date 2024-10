Prestanite da pravite ovu ogromnu grešku s WD-40: Mogla bi skupo da vas košta

WD-40 ima širok spektar legitimnih upotreba, uključujući podmazivanje, odmašćivanje i prodiranje rđe. Postoji čak i čitav svet skrivenih upotreba za WD-40 koje uključuju različite upotrebe kao što je uklanjanje ostataka lepljive trake. Postoji toliko mnogo praktičnih upotreba za WD-40 da vam nikada neće ponestati razloga da bocu WD-40 držite pri ruci. Ali koliko god da je koristan, postoje situacije u kojima bi njegova upotreba mogla biti greška.

Neki, kao što je upotreba na lancu bicikla ili na kaišu motora koji škripe, jednostavno nisu idealni. Međutim, druge greške povezane sa WD-40 mogu biti opasne, kao što je prskanje na kočnice ili korišćenje u blizini izvora paljenja. Ovo su greške WD-40 kojih treba da budete svesni, kako prenosi Jutarnji.hr.

Prskanje WD-40 na lanac bicikla

Vredi napomenuti da sprej kao što je WD-40 može biti teško precizno naneti, tako da na kraju možete podmazati komponente koje treba da ostanu suve i nepodmazane, kao što su vaše kočnice. Ako morate da ga koristite, sledite savet kompanije i obrišite višak pre nego što sednete na bicikl.

Osim toga, originalni WD-40 nije namensko mazivo – to je, kao što ime kaže, višenamenska tečnost – pa čak i WD-40 predlaže da koristite specijalno sredstvo za podmazivanje lanca bicikla nakon čišćenja lanca bicikla standardnim WD-40 . To je kombinacija koju bismo takođe preporučili — očistite svoj lanac standardnim WD-40, a zatim primenite specijalizovano podmazivanje da biste obezbedili nesmetan rad i dugotrajniji, tiši pogon bicikla.

Podmazivanje šarki sa WD-40

Kompanija WD-40 o korišćenju WD-40 na šarkama koje škripe takođe nudi savet koji smo videli da mnogi vlasnici kuća zaborave da urade – očiste nakon upotrebe. Oni predlažu da obrišete šarku nakon nanošenja WD-40 da biste se rešili bilo kakvog viška. Ne dozvolite da WD-40 kaplje sa vaših šarki, čak i ako vaša soba nema površine koje bi mogle negativno da reaguju na njega. Naftna baza WD-40 takođe mu daje lošu reputaciju, privlačeći prljavštinu na šarke (i druge površine) nakon što rastvarači ispare.

WD-40 preporučuje ovo PTFE (politetrafluoroetilen) mazivo za šarke i prozorske trake, što bi trebalo da uzmete u obzir ako imate posla sa šarkama koje škripe češće nego što biste želeli.

Čišćenje drvenog nameštaja WD-40

Jedan od uobičajenih načina zaštite drvenog nameštaja je nanošenje voštanog premaza, bilo prirodnog poput karnaube ili na bazi parafina (ili, obično, kombinacija ova dva). Često je to poslednji korak u procesu obrade drveta, koji se nanosi nakon završne obrade ulja za zaptivanje i zaštitu nameštaja, sa dodatnim efektom davanja dubokog sjaja koji izgleda odlično.

S obzirom na sposobnost uklanjanja prljavštine WD-40, možda ćete biti u iskušenju da svom drvenom nameštaju brzo prskate i obrišete da vidite da li će to pomoći da vratite sjaj. Međutim, trebalo bi da izbegavate ovo sa voštanim nameštajem, jer WD-40 ističe da će klasični višenamenski proizvod omekšati voštane lakove i neke voštane završne slojeve – a ne ono što želite da uradite sa zaštitnim premazom.

WD-40 tvrdi da ga možete koristiti za osvežavanje starog neobrađenog nameštaja od drveta, ali čak i tada preporučuje upotrebu male količine kako se ne bi upijao u drvo. Koristite ga štedljivo ako ga uopšte koristite.

Održavanje instrumenata sa WD-40

Instrumenti imaju mnogo pokretnih delova — saksofon, na primer, ima oko 600 — i uverite se da se sve kreće slobodno i da radi kako treba je ključni deo održavanja vašeg instrumenta u vrhunskom obliku. Za ovo postoje namenska ulja i masti, ali možda se pitate da li će dobri stari WD-40 delovati u najkraćem mogućem roku. Ipak je to mazivo.

WD-40 ne oštećuje mesing ili metale, tako da ne bi trebalo negativno da utiče na sam instrument. Uz to, možda biste želeli da ga držite dalje od zalepljenih podloga za saksofon, na primer, s obzirom na njegovu sposobnost da rastvara lepak. Međutim, vaš instrument nije ono o čemu treba da brinete. Sve će biti u redu, čak i ako to možda nije najidealniji način za podmazivanje duvačkog instrumenta. Vaše zdravlje je ipak sasvim druga stvar.

Isparenja u spreju nisu nužno fatalna, ali udisanje i dalje može izazvati „pospanost, vrtoglavicu i druge efekte na nervni sistem“, prema WD-40 MSDS. To znači da ne želite da ga koristite u situaciji u kojoj ćete udisati isparenja — što je upravo ono što se može dogoditi kada ga koristite sa limenim ili drvenim duvačkim instrumentom. Sa toliko dostupnih netoksičnih maziva, mnogo je bolje držati WD-40 u garaži za održavanje električnih alata umesto saksofona ili flaute.

Prskanje WD-40 na plastiku

Vosak nije jedina supstanca sa kojom se WD-40 ne meša dobro. Određena plastika, posebno prozirna plastika od polikarbonata i polistirena, takođe se ne meša dobro sa sprejom. Obe ove plastike su poznate kao amorfni polimeri. Amorfni polimeri su obično fleksibilne i providne plastike koje se ne skupljaju tokom procesa proizvodnje. Ove karakteristike ih čine odličnim za proizvode kao što su zaštitne naočare.

Kompanija WD-40 ulaže velike napore da promoviše višenamensku prirodu spreja, ali čak i oni savetuju da se ne koriste proizvodi na bazi nafte, poput originalne formule WD-40, na polikarbonatu i polistirenu. Obe plastike mogu da puknu ili napuknu kada su izložene WD-40, što na kraju može prouzrokovati pucanje plastike duž pukotine (ili pukotina). Naravno, neće biti teško ili skupo zameniti par plastičnih čaša, na primer, ali zašto doprinositi rastućem problemu plastičnog otpada bacanjem onoga što bi bilo savršeno dobar par?

Da budemo jasni, WD-40 ne oštećuje svu plastiku. Materijali kao što su polietilen, Formica, polipropilen i vinil su preživeli dugotrajno uranjanje u WD-40 bez problema. Ako znate plastiku sa kojom radite, biće vam dobro. Ako to ne učinite, preporučujemo da igrate na sigurno i odbacite WD-40.

Prskanje WD-40 na površine hrane

WD-40 nije bezbedan za hranu, i dok njegov MSDS kaže da ima samo „nisku oralnu toksičnost“, gutanje spreja nije zabavno: može izazvati mučninu, povraćanje i opštu iritaciju vašeg gastrointestinalnog trakta. Drugim rečima, WD-40 može da iritira skoro svaki deo vašeg tela koji vaša hrana dodirne, od usta i grla koji gutaju hranu do organa koji vam pomažu da je varite.

Međutim, WD-40 ne samo da potencijalno iritira vaš probavni sistem ako se proguta, već predstavlja i rizik od aspiracije, kada hrana ili piće uđu u respiratorni trakt umesto u digestivni sistem. WD-40 ističe da je supstanca potencijalno fatalna ako se to dogodi, tako da definitivno nije rizik koji treba da preuzmete prskanjem WD-40 na površine koje su blizu ili će doći u kontakt sa hranom ubrzo nakon što je upotrebite .

WD-40 je odličan za čišćenje nerđajućeg čelika, tako da definitivno ima svoju upotrebu u kuhinji — samo pazite da ga ne prskate po drugim površinama i dobro obrišite svoje površine od nerđajućeg čelika pre kuvanja. Ako, na primer, treba da podmažete šarke rerne, verovatno ćete biti sigurniji sa WD-40 silikonskim sprejom za hranu.

Izlaganje vaših ljubimaca WD-40

Ljudima nije teško da izbegnu dodirivanje ili gutanje WD-40, ali isto se ne može reći za kućne ljubimce. Koliko god da su naši krzneni prijatelji inteligentni, ne možete tačno reći svojim ljubimcima da ne ližu nedavno prskanu površinu ili šarku. Umesto toga, trebalo bi da obezbedite da se vaši ljubimci drže podalje od bilo koje aplikacije WD-40 sa kojima bi mogli da ližu ili na drugi način dođu u kontakt.

Kao i kod ljudi, WD-40 može izazvati probleme vašim kućnim ljubimcima ako se proguta. To može izazvati probleme sa varenjem – nije šala za psa – ali to nije jedini problem. Postoji šansa da će WD-40 umesto toga prodreti u disajne puteve, što lekari nazivaju aspiracijom. Kada se to dogodi, inače niskotoksični višenamenski sprej pretvara se u potencijalnog ubicu. MSDS kaže da udisanje WD-40 može izazvati „hemijsku pneumonitis, teško oštećenje pluća i smrt“ – od čega ništa nije posebno zabavno za kućne ljubimce (ili ljude, u tom slučaju).

Zato držite svoje ljubimce podalje ako planirate da koristite WD-40 i uverite se da se osuši pre nego što ih pustite blizu. Kako ćete to uraditi zavisi, naravno, isključivo od vas.

Korišćenje WD-40 na vrućim površinama ili blizu otvorenog plamena

WD-40 se sastoji od alifatičnih ugljovodonika u naftnom baznom ulju, tako da ne bi trebalo da bude previše iznenađenje da MSDS upozorava da je rastvor izuzetno zapaljiv. Trebalo bi da držite WD-40 dalje od „toplote, varnica, otvorenog plamena, vrućih površina“ i izbegavajte prskanje na otvoreni plamen ili izvor paljenja. Da, to uključuje cigarete – zabranjeno je pušenje sa konzervom WD-40 u ruci.

Ovo pokriva širok spektar površina i uređaja u kući i drugde. Neki bi mogli biti očigledni, poput peći na gas ili grejalica, ali takođe ćete želeti da pazite na manje i lako zaboravljene izvore toplote kao što su pilot lampe, koje su prisutne na bojlerima, na primer. To znači da takođe treba da držite WD-40 dalje od vrućih izduvnih cevi i blokova motora.

Takođe morate paziti na više od samo aerosolnog spreja. Pare WD-40 su teže od vazduha i mogu pratiti površine kako bi došle do plamena ili izvora paljenja koji su daleko od vaše neposredne blizine. Ovo može zapaliti gas i potencijalno dovesti do toga da se plamen vrati do vas duž traga pare. Same limenke WD-40 su takođe osetljive na toplotu, sa mogućnošću da eksplodiraju ako su izložene ekstremnoj toploti.

Podmazivanje kočnica

Da, WD-40 je koristan za utišavanje škripavih šarki, ali nije rešenje za sve škripe i grebanje u vašem životu. Pogotovo ne kada škripa dolazi iz sistema koji se oslanja na trenje da radi svoj posao, kao što su kočnice vašeg automobila. Glasne i škripe kočnice su dosadne, ali poslednja stvar koju želite da uradite je da prskate mazivo na bazi ulja da biste smanjili trenje u nadi da ćete smanjiti buku. Kočnice automobila rade u potpunosti na trenju, a primena aerosolnog maziva hteli-nećete je kontraintuitivna — i potencijalno opasna.

Kočnice škripe iz mnogo razloga, uključujući istrošene kočione pločice, koroziju na kočionim diskovima ili krhotine zarobljene u pločicama ili rotorima, a WD-40 ovde neće učiniti mnogo. Ako imate prljave kočnice, sredstvo za čišćenje kočnica bez podmazivanja je ono što želite. Ako su jastučići istrošeni, vreme je da ih zamenite. Korodirani kočioni diskovi se neće magično očistiti sa WD-40, i moraćete da koristite malo masti za kolena da biste uklonili rđu.

Da budemo jasni, za održavanje vaših kočnica u vrhunskom obliku biće potrebno malo podmazivanja, ali trebalo bi da koristite namensku kočionu tečnost i da je nanosite samo na određena područja i držite se dalje od samih površina trenja.

Korišćenje WD-40 na škripavom kaišu motora

Razumemo — škripavi kaiševi motora mogu biti veoma dosadni. Međutim, bez obzira koliko ste iritirani i koliko privlačno zvuči prskanje malo WD-40 na kaiš u nadi da ćete ga smiriti, WD-40 je jedna stvar koju definitivno ne želite da koristite na svom motoru kaiša. Održavanje odgovarajućeg zatezanja kaiša je kritično, a mazivo je verovatno jedna od najgorih stvari koje možete primeniti kada pokušavate da držite kaiš pod zatezanjem.

„Cviljenje“ kaiša motora je često uzrokovano nedostatkom napetosti u sistemu. To može biti zbog kontaminiranog, starog ili predugačkog pojasa, u kom slučaju WD-40 neće pomoći. U stvari, naftno bazno ulje u WD-40 bi moglo da izazove klizanje po svojoj prirodi, što će zauzvrat izazvati još jače škripanje kako zategnutost kaiša dalje opada. Ne želite da koristite WD-40 ni na kaišu koji cvrči, jer je to najverovatnije zbog neusklađene remenice, a ne zbog trenja.

Ako želite da se rešite škripe bez zamene kaiša ili rada na pogonskom sistemu, sprej za premazivanje kaiša može biti korisna privremena mera. Ovi sprejovi — kao što je WD-40 Specialist Belt Dressing koji kompanija prodaje u određenim regionima — pokušavaju da podmlade gumu, što može pomoći da se produži životni vek kaiša i da ga u isto vreme utiša.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com