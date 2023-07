Profesionalac otkriva mesto na koje nikada ne smete odložiti peškir: ‘Samo tražite probleme’

Gde odlažete svoj vlaži peškir kada ste upravo završili tuširanje? Prema profesionalnom inspektoru plesni, postoji jedno mesto na kojem ih nikada ne bi trebalo ostavljati – i ne, to nije pod.

Brajan Kar, koosnivač kompanije We Inspect, otkrio je da ne bi trebalo da vlažne peškire okačite pored bilo koje gips-kartonske ploče, tzv. knaufa, u svom domu. „Gips-kartonske ploče su zapravo kao tvrdi papir, kada stavite vlažne peškire na njih, samo tražite problem s plesni“, objasnio je on. Ne samo to, već možda čak nećete primetiti problem na površini zidova dok nije prekasno.

Brajan je rekao: „Često se javljaju mrlje ili kapanje, ali iza toga vlaga prodire u gips-kartonsku ploču i na kraju dobijate problem s plesni tamo.“

Pa gde bi trebalo da okačite svoje vlažne peškire? Brajan je predložio da ih okačite preko vrha tuš kabine ili šipke dok se ne osuše.

Prebaciti vlažne peškire na vrata takođe može biti recept za katastrofu. „Pričekajte dok peškir ne bude suv, i onda ih možete okačiti tamo“, rekao je.

Nakon što je podelio svoje savete za sprečavanje plesni na Instagramu, drugi vlasnici domova su se iznenadili što pre nisu na to pomislili. Jedan je rekao: „Ovo je stvarno korisno i ima smisla.“ „Nikada ovo nisam razmotrio, ali u pravu si“, napisao je drugi. Ipak, nisu svi bili uvereni da je to nužno.

„Ipak, ne pomaže li krečenje gips-kartonske ploče? Mislim da bi boja mogla da deluje kao zaštita“, komentarisao je neko. Drugi je rekao: „Sigurno dve ruke boje čine zaštitnu barijeru za gips-kartonsku ploču?“

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.