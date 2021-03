Prosipala je so po kući, uradiće i vi to ODMAH kad čujete razlog

Drži mrave podalje

Možete koristiti so kako biste odstranili mrave iz svog doma. Ukoliko želite da ih držite podalje od ormarića sa hranom ili prozora, definitivno bi trebalo da isprobate ovaj metod. Samo stavite malo soli na okvir od prozora ili bilo koju drugu pogođenu površinu. Napomena: so smanjuje nivo vlažnosti u domu kada se koristi na ovaj način.

Polira mesing, srebro i bakar

Takođe bi trebalo da znate da možete koristiti ovaj jednostavan sastojak za poliranje srebra, bakra i mesinga. Dakle, ukoliko imate ornamente od ovih materijala, isprobajte so, ona će vam pomoći da ih održavate blistavim. So je najjednostavnije nekorozivno sredstvo za ovaj problem. Napravite pastu od soli i sirćeta i istrljajte svoje ornamente njome kako bi se oni sijali nakon ispiranja. Mešavina soli i sirćeta će rastvoriti svaki vid nečistoće.

Čisti prozore u domu i u automobilu

Ukoliko želite da očistite svoj prozor i rešite se upornih mrlja sa stakla, pomešajte 1-2 kašike soli u 4 litre tople vode. Ovu mešavinu koristite za čišćenje umrljanih prozora, kako i u kući tako i u automobilu. Vaši prozori će ostati čisti duže vreme nakon toka.

Čisti odliv od sudopere

Samo pomešajte so i toplu vodu i sipajte mešavinu u sudoperu. So će istopiti naslage masti koje zapušuju sudoperu i stvaraju neprijatan miris.

Podmlađuje kožu

So je takođe odlična za podmlađivanje kože. Sve što treba da uradite jeste da pomešate so i ulje od lavande kako bi ste napravili nevjerovatan piling. Zatim celo telo istrljajte ovom mešavinom kako biste uklonili nečistoću sa vaše kože. So je odličan piling za kožu jer podmlađuje kožu tako što uklanja mrtve ćelije.

Osvežava boju vašeg kućnog tekstila

Da li ste znali da možete koristiti ovaj sastojak kako biste vratili originalni intenzitet i sjaj boje vaših zavesa i tepiha? So može vratiti njihovu staru boju samo posle jednog pranja. Samo potopite krpu u koncentrisanu slanu vodu i istrljajte njome vaše zavese i tepihe. Ovom metodom možete očistiti mrlje koje je skoro nemoguće ukloniti kupovnim deterdžentima.

Odlična je kao lek za zube

Ukoliko vas boli zub ili usna duplja, samo rastvorite so u toploj vodi i mešavinu promućkajte u ustima. Ova mješavina je odlična kao vodica za ispiranje usta a ima i laksativni efekat.

Izbeljuje zube i održava njihovo zdravlje

Trebalo bi da znate da mešavinom soli i sode bikarbone takođe možete izbeliti vaše zube. Napomena: ovu mešavinu možete koristiti kad god poželite jer ne ostavlja loše posledice.

Suši odeću

Možete koristiti so da biste sprečili sužavanje odeće nakon pranja. Sve što treba da uradite jeste da ubacite malo soli u mašinu prilikom poslednjeg pranja. Ovo je izuzetno efikasna metoda ukoliko veš sušite napolju, na suncu. Vaša odeća će biti meka i čista.

