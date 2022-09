Provalnici imaju novi trik, dovoljna im je sekunda

Stručnjaci upozoravaju na ‘novi trik’ kojim se provalnici služe da uđu u nečije domove.

Prema rečima Lintona Kristijana, bravara iz britanskog Virala, ova tehnika je sve popularnija, a za nju je potrebno nekoliko sekundi.

Govoreći za Liverpool Echo, pozvao je vlasnike kuća da budu oprezni i da budu sigurni da su njihovi domovi sve vreme dobro zaključani. Naime, provalnici zalepe magnet ili neki drugi pljosnati predmet na rajber na vratima dok su otključana, što ih blokira, onemogućuje njihov pravilan rad i omogućuje prevarantima da uđu u posed bez napora.

Ako brava ne radi, odmah to rešite

Ako brava ne radi, Linton je rekao da je ključno da to sredite što je pre moguće. „Isprva nisam mislio da se to zapravo dešava. Ali video sam da se to bio slučaj, a jednom da su pokušali, dva puta u istoj prodavnici i još jednom s vlasnikom koji je bio u kući ceo dan. To me je šokiralo. Mora da su preskočili njegova zadnju kapiju i brzo stavili magnet na otvorena zadnja vrata. Da nije uočio magnet, verovatno bi pomislio da mu je brava neispravna“, kaže.

„To je jedan od razloga zašto sam želeo da osvestim ljude. Mnogi će ujutru samo pozvati bravara zbog brave koja se čini pokvarenom, ostavljajući ih u opasnosti preko noći. Mislim da je to sada novi trend koji će biti sve češći. Mislim da kriminalci samo pokušavaju da pronađu nove trikove.“ Dodao je: „Ako vam brava ne leži i ne zavara se kako treba, pogledate i proverite gde rajber ulazi, postoji šansa da ljudi budu opljačkani, čak i te iste noći.“

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.