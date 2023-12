Punite mobilni telefon preko noći? To bi moglo da bude opasno za vas…

Mnogi pune svoje mobilne telefone tokom noći iz razloga što se to ponekad pokaže i najpraktičnije. Ali to zaista ne bi trebalo da radite. Prema USA Today, proizvođači Android-a Huavei se protive punjenju preko noći. „Ne ostavljajte telefon uključen u punjač na duže vremenske periode ili preko noći“, rekli su. Umesto toga, oni preporučuju držanje baterije između 30 i 70 procenata kao najbolji način za produženje trajanja baterije, piše Go Concepts.

Ako vam je teško da shvatite kako bi to moglo da izgleda, mnogi telefoni nude opciju za prikaz preostale baterije kao procenat u podešavanjima. Ovaj režim emuliraju Apple iPhone uređaji koji nude optimizovanu postavku punjenja baterije koja će zadržati napunjenost ispod 80 procenata.

Većina pametnih telefona se napajaju litijum-jonskim baterijama i one će se vremenom pogoršati bez obzira na to kako punite telefon. To je zato što funkcionišu tako što pomeraju nosioce napona između elektroda, čime se opterećuju komponente što je vremenom oštetilo njihovu efikasnost. Taj stres se zapravo povećava kada pokušavate da stisnete tih poslednjih nekoliko procenata.

Ako vam to zvuči zbunjujuće, Kevin Purdi iz iFixit-a dao je New York Timesu zgodnu metaforu o sunđeru koja bi vam mogla pomoći da razumete: „Prilično je lako napuniti sunđer od suvog do uglavnom zasićenog. Ali pokušaji da naterate skoro nakvašen sunđer da upije poslednje kapi tečnosti zahtevaju pritisak i verovatno ostavljaju više tečnosti na površini. To je S.E.I. (čvrsto elektrolitički interfejs) nagomilavanje na bateriji. Nagomilavanje S.E.I. smanjuje ukupan kapacitet baterije.“ Ovo se odnosi na Huavejev savet da bateriju držite između 30 i 70 procenata, umesto da ciljate na punih 100.

Možda izgleda pogrešno, ali kada je u pitanju dugovečnost baterije, to je pravi put na duge staze. Slično tome, izbegavanje rada baterije sve do nula procenata takođe će smanjiti stres na elektrodama.

Osim što oštećuje vek baterije, uređaji za punjenje preko noći takođe mogu predstavljati zdravstveni i bezbednosni problem ako ne pazite gde ih ostavljate da se pune. To je zato što punjenje obično dolazi sa određenim stepenom povećanja temperature, a ako nešto krene naopako, zapaljive površine mogu brzo postati opasne. „Ne bi trebalo da stavljate telefone ispod jastuka ili da ih punite na posteljini. Samozagreva se i toplotu širi na tkaninu . Radna površina ili drveni sto su u redu jer baterija neće proizvoditi dovoljno toplote“, rekao je Pol Šo, šef vatrogasne službe istrage u vatrogasnoj službi Strafordšira, prenosi Večernji list.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.