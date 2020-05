Razrešavamo enigmu: Treba li da gasimo bojler kad se kupamo?

Ljudi su obično dobro podeljeni kada se ova tema pokrene.Neki redovno gase bojler i smateraju da je to jako opasno, dok drugi nikada ne gase bojler i kupaju se čak i kada je on upaljen.Čuli smo za priče da nas struja može udariti ako je bojler upaljen, ali da li je to tačno.

Odmah ćemo vam reći da je odgovor DA.

Iako su šanse za to male, postoji mogućnost od strujnog udara dok se kupate sa upaljenim bojlerom. Iako deluje glomazno i kompleksno, bojler je jednostavan grejni uređaj, koji se zagreva preko jednostavnog grejača koji možete naći i u otvorenim kuvalima.

Ovaj grejač zagreva se pomoću električne energije, tako što se na njega dovode fazni i nulti provodnik. Problem nastaje kada grejač pukne, odnosno „probije“. Kada grejač probije, stvara se kratak spoj i struja iz grejača prelazi u vodu, a pošto je voda veliki provodnik, jasno vam je da vas tako može udariti struja.

Iako bi osigurači trebalo da reaguju kada se ovo desi, kod starijih bojlera, može se desiti da osigurači zakažu, pa struja iz grejača može preći na vodu u bojleru,koja se zatim iz bojlera može preneti preko tuša na vas.

Zato je preporuka svakog električara da za svaki slučaj gasite bojler kada se kupate, jer nije teško prekinuti jedan običan prekidač i tako smanjiti rizik za 100%.