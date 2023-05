Rešite problem bez majstora: Bučna veš mašina postaje prošlost uz savet stručnjaka

Kada vaša mašina za pranje veša uđe u ciklus centrifuge kako bi uklonila vodu iz veša, obično čujete buku i blagu vibraciju. Ovo je normalan deo procesa pranja vaše odeće. Međutim, kada mašina počne da vibrira i snažno se trese i proizvodi glasne zvukove, to je problem koji može oštetiti vašu mašinu ili podove. Često problem koji uzrokuje ovu vibraciju zahteva jednostavno rešenje. Praćenje nekoliko saveta da sami dijagnostikujete i popravite mašinu pomoći će vam da se brzo vratite vešu.

Neuravnoteženo opterećenje

Najbolji način da se utvrdi uzrok vibracija i vibracija u mašini za pranje veša je da počnete od jednostavnih stvari. Kada mašina za pranje veša vibrira, to je zato što bubanj unutra rotira teret velikom brzinom. Gravitaciona sila na teret gura odeću na spoljašnju stranu bubnja, koja zatim gura mašinu za pranje veša. Ako je najveći deo tereta na jednoj strani mašine za pranje veša, to izbacuje mašinu iz ravnoteže tokom ciklusa centrifuge i uzrokuje da se trese. Izbegavajte pranje pojedinačnih predmeta ako je moguće, jer to prirodno čini opterećenje neuravnoteženim. Mešanje odevnih predmeta različitih veličina i težina omogućava ravnomernu raspodelu opterećenja. Kada je opterećenje u mašini za pranje veša izbalansirano, možda neće biti potrebe za popravkama.

Podešavanje nogu

Da bi ciklus centrifuge tekao nesmetano bez ikakvog pomeranja mašine za pranje veša, neophodno je da mašina za pranje veša stoji na ravnoj površini. Međutim, čak i ako je pod potpuno ravan, noge koje podržavaju mašinu možda neće biti tu. Na sreću, ovo je lako popraviti. Ako čak možete da ljuljate mašinu napred-nazad kada je isključena, onda morate da podesite noge. Korišćenje libele na vrhu mašine za pranje veša obezbediće najtačniji test. Ako mašina za pranje veša nije ravna, podignite jedinicu na blok i pomoću ključa podesite noge dok ne bude savršeno ravna. U principu, noge se podižu i spuštaju okretanjem u smeru kazaljke na satu i suprotno.

Slabi amortizeri

Vaša mašina za pranje veša može da se trese i vibrira jer su amortizeri koji prigušuju energiju gramofona i ravnomerno raspoređuju energiju po mašini slabi. Baš kao i amortizeri na automobilima, oni ne traju večno. Ova popravka može zahtevati pomoć servisera, ali ako kupite ispravan rezervni deo, možete to uraditi sami.

Popravka veš mašine

Pronađite pristupnu ploču, koja se obično nalazi na prednjoj strani mašine za pranje veša, u zavisnosti od modela vaše mašine za pranje veša. Proverite da li je jedan od četiri amortizera labav na jezičcima konektora ili da ulje curi oko osovine amortizera. Ako je jedan olabavio, ponovo ga pričvrstite. Ako ima ulja oko osovine amortizera, verovatno je potrebno zameniti deo, prema.

