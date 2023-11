Rešite se odmah naslaga sapuna u kupatilu: Potreban vam je jedan najobičniji sastojak iz kuhinje

Ostaci sapuna – taj tvrdoglavi sloj filma koji se lepi za vrata tuš kabine, lavaboe i drugo, odoleva čak i najboljim naporima čišćenja i ruži izgled naših kupatila. Nastaje kada sastojci sapuna na bazi ulja stupe u interakciju sa mineralnim svojstvima vode, posebno tvrde vode.

Ova mešavina se zatim kombinuje sa mrtvom kožom i kosom, uljem za telo i drugim bakterijama za tuširanje da bi konačno ostavio taj gadan talog iza sebe. Veoma je privlačan za buđ, koja može postati problem ako se ne leči. Ali rešenje je jednostavnije nego što mislite, navodi House Digest.

Najbolji način da se rešite šljama od sapuna je upravo u vašoj kuhinji – stara dobra so. Iako se so smatra kulinarskim sastojkom, njena svojstva prevazilaze poboljšanje ukusa hrane. So je prirodni abraziv i kada se kombinuje sa pravim sastojcima može biti moćno sredstvo za čišćenje. Njegova gruba, zrnasta struktura čini ga savršenim za uklanjanje tvrdokornih naslaga sapuna bez oštećenja površina. Samo pazite da „meke“ površine prirodnog kamena ne trljate solju, može ih izgrebati.

Efikasno rešenje za uklanjanje naslaga od sapuna na bazi soli može se napraviti sa samo nekoliko jednostavnih sastojaka. Sve što vam treba je so, soda bikarbona i belo sirće. Bilo bi idealno koristiti ga jednom nedeljno. Uklanjanje prljavštine koja se nakuplja nedeljama je mnogo teže od čišćenja naslaga koje su se nakupile za nekoliko dana.

Kako očistiti naslage sapuna pomoću soli?

Prvi korak u stvaranju rastvora za čišćenje je kombinovanje jednog dela sode bikarbone i dva dela sirćeta u posudi. Soda bikarbona ima osnovni pH savršen za uklanjanje lepljivih stvari, poput prljavštine i masti, dok je sirće kiselo i može da razgradi mineralna jedinjenja. Mešavina ova dva će rezultirati normalnom hemijskom reakcijom pene. Kada se smeša slegne, dodajte so u smešu da se dobije gusta pasta; ova konzistencija će osigurati da se rastvor prijanja na mrlje od sapuna tokom čišćenja.

Pomoću sunđera ili četke nanesite pastu na zahvaćena područja. Lagano utrljajte, pazeći da ceo deo sapuna dobije dobru dozu vašeg domaćeg sredstva za čišćenje. Kombinacija soli, sode bikarbone i sirćeta će delovati prodiranjem u sloj naslaga sapuna. Kada nanesete smešu, ostavite je da deluje magično oko pola sata kako bi sastojci zaista mogli da potone u prljavštinu i započnu proces razlaganja.

Sačekajte neko vreme, a zatim, koristeći vodu, isperite pastu. Trebalo bi da primetite da talog od sapuna s lakoćom klizi. Obavezno dobro osušite područje kako biste sprečili mrlje od vode. Za sve tvrdokorne mrlje, nežno ponovo nanesite i ribanje bi trebalo da uradi trik. Zaista, ponekad su najefikasnija rešenja najjednostavnija i najlakše dostupna, prenosi Večernji list.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.