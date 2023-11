S ovim jeftinim sastojkom vaši prozori blistaće kao novi, a ne trebaju vam ni krpa ni sunđer

Kada se govori o čišćenju prozora, najčešće se kao najefikasnije sredstvo spominje sirće. Ali, sve češće na društvenim mrežama kao način da vaši prozori zablistaju navodi se crni čaj. Pratioci gospođe Hinch, takozvane „kraljice čišćenja“, tvrde da je crni čaj najefikasniji u čišćenju stakala. Kako kažu, rezultati su fenomenalni.

Zašto crni čaj tako efikasno čisti prozore? Kažu da je to zbog njegovog sastava, odnosno taninske kiseline koja može uništiti i najtvrdokornije naslage prljavštine i masnoće. Mnoga sredstva ih samo razmažu po staklu, ali to nije slučaj s crnim čajem.

Pratioci gospođe Hinch sastavili su detaljan vodič za čišćenje prozora. Kako kažu, zablistaće i bez krpe ili sunđera. Čaj sa stakla je najbolje čistiti novinama, a nakon što ih izribate, prozore samo isperite vrućom vodom.

Evo kako crni čaj deluje i čisti prozore

Ovo su koraci: prvo počnite brisanjem prašine s okvira prozora. Isto učinite i sa roletnama, a ako imate zavese, pre čišćenja ih svakako skinite i operite. Ako na prozorima imate komarnik, uklonite ga, obrišite mokrom krpom i osušite. Dok se to suši, operite peškirom spoljnu stranu stakla i okvira. Naprskajte crnim čajem koji ste ohladili i stavili u bocu s raspršivačem. Obrišite prozore od vrha do dna novinama ili krpom od mikrovlakana. Brišite dok staklo ne bude potpuno čisto i sjajno. Ponovite zadnja dva koraka na spoljnoj strani prozora. I to je to! Uživajte u svojim blistavo čistim prozorima koje ste očistili bez puno muke.

