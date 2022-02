S ovim trikom ćete mnogo ređe morati da „otapate“ zamrzivač

Traje dugo, stvara nered i uključuje puno truda: odmrzavanje ledenice. To je definitivno jedan od najnepopularnijih kućnih poslova, ali kod mnogih frižidera se to s vremena na vreme mora obaviti. Nažalost, ne možemo sebe poštedeti raščišćavanja, brisanja i čišćenja, ali postoji trik koji celu stvar čini mnogo manje zahtevnom.

Soda bikarbona štiti zamrzivač od nastanka prevelikog sloja leda

Rešenje je univerzalno kućno sredstvo – soda bikarbona. Dostupna je i jeftina u prodavnicama, a ne samo da pomaže pri čišćenju, nego i obezbeđuje da se zamrzivač ređe odmrzava. Ako se s vremenom stvori sloj leda, soda bikarbona znatno olakšava uklanjanje leda sa polica i odeljaka.

Dodatni plus: soda bikarbona sprečava nastanak mirisa i deluje dezinfikujuće i otapa masnoće.

Sve što treba uraditi je da protrljate prostor zamrzivača mešavinom sode bikarbone i vode nakon što ste je potpuno odmrzli i očistili. Kako bi to uradili, otopite oko dve kašike sode bikarbone u jednom litru tople vode. U to umočite krpu, malo je istisnite i zatim njome prebrišite unutrašnje police i fioke. Gumu oko zamrzivača izbegnite, jer bi to moglo da ih učini poroznima.

Često se preporučuje i trljanje uljem za koje se kaže da ima isti efekat. Međutim, to može s vremenom razviti užegli miris, zbog čega radije koristimo sodu bikarbonu.

Uglavnom, frižider uvek treba da bude potpuno zatvoren, postavljen na pravu temperaturu i ne previše blizu zidova ili izvora toplote. Sve to takođe čini odmrzavanje ređim. Nemojte čekati da se stvori debeo sloj leda. Time se ne gubi samo prostor, nego i energija.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.