Sada je pravo vreme da presadite orhideju: Uz ovaj trik cvetaće cele zime

Orhideja zahteva posebnu negu, ali zato, kad procveta nema ko je neće primetiti u vašem domu.

Ako ste i vi ljubitelj ove prelepe biljke i imate je u kući sigurno ste se nekada zapitali kada se orhideja prehranjuje, kada bi trebalo da cveta i ključno pitanje, da li je vreme da se presadi.

Odgovori na ova pitanja nisu jednostavni, ali jednom kad uđete u štos oko održavanja i vidite rezultate ništa vam neće biti teško.

1. Ako primetite da korenje visi preko saksije – vreme je za novu, veću posudu

2. Ako je korenje mnogo zbijeno u saksiji takođe je vreme da je prebacite u neku veću posudu

3. Ako je supstrat istrošen i promenio je boju u svetlu nijansu, to je znak da je on istrošen i da u njemu više nema hranljivih materija

Kako se presađuje orhideja?

Prvo što treba da uradite je da iz saksije izvadite štap za koji je orhideja pričvršćena. Potom uklonite šnalice kojima je zakačena za štap i izvadite je iz saksije.

Potom uklonite sve suve delove biljke, tako što ćete ih pažljivo makazama odseći. Mesta koja ste isekli pospite cimetom, kako biste sprečili stvaranje bakterija i gljivica koje mogu uništiti biljku.

Poslednji korak je da je stavite u veću saksiju i da sipate nov, zdrav supstrat. Saksija treba da bude ispunjena supstratom i potom je zalijte kao što ste to činili i do sada. Vratite je na mesto gde je bila, jer one ne vole da se pomeraju sa mesta na kojim im je bilo lepo.

Dodatni trik: Napravite ovu prihranu i cvetaće tokom cele godine



Tri kašike pirinča sipajte u tiganj, pa na laganoj vatri pecite uz stalno mešanje. Pecite oko 3 minuta, tako da pirinač promeni boju. Ostavite pirinač da se ohladi, pa ga sipajte u blender i mutite dok ne dobijete prah. Dobijeni prah stavite u teglu i uzimajte po potrebi. Poklopite teglu i ovo prirodnu prihranu za orhideje možete koristiti mesecima.

