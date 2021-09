Sada je pravo vreme da zasadite ovo cveće, mirisaće u bašti godinama

Ruže s pravom nose titulu kraljice cveća jer to zaista jesu. Ne samo zbog svojih divnih latica i opojnog mirisa već i zbog izuzetne otpornosti. Ruže su verovatno najzahvalnije cveće koje možete zasaditi u svom vrtu.

Naime, čak i ako ih ne zalivate i đubrite redovno, one će se održati. Pravi primer su za to ruže koje rastu po parkovima i o kojima se niko ne brine – svejedno cvetaju godinama. Ali, to nipošto ne znači da ne treba da se, kada ih jednom zasadite, brinete o njima.

Nakon letnih cvetnica, od kojih su mnoge pri svome kraju i polako posustaju u cvatnji, vaš vrt više nije onako šaren i preplavljen mirisnim laticama, pa je možda vreme da ga obnovite nekom novom cvetnom vrstom. Za to su savršene ruže, koje će vrlo skoro početi da cvatu i koje će ulepšati vaš vrt.

Ako sada nemate vremena ili čekate da letnje cvetnice ‘odrade’ svoje, ruže možete zasaditi još i u oktobru i novembru ili tačnije sve dok tlo ne počne da se smrzava. Ako imate više prostora, isplanirajte gde ćete ih smestiti i koje vrste ćete kombinovati.

Ako želite gredicu od ruža, zasadite u grupi tri do pet sadnica iste sorte, dok boje mogu biti različite. Ako želite da više dođu do izražaja, onda neka sve budu u istoj boji. Vrlo efektno će izgledati ako ih kombinujete s drugim vrstama bilja, na primer ukrasnim žbunovima.

I imajte u vidu da ruže brzo napreduju, i da se u zavisnosti od vrste, mogu jako proširiti ili otići u visinu. Zato im ostavite dovoljno mesta da mogu nesmetano da rastu – preporučuje se oko 40 do 50 cm razmaka. Ruže najviše vole sunčane pozicije uz propusno tlo bogato humusom. Prilikom sadnje pazite da ceo koren bude u rupi koju ste iskopali. Još jedna stvar na koji morate da pazite pri uzgoju ruža je redovno orezivanje, piše Večernji.hr.

