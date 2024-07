Samo jedna sitnica koju već imate u kući uklanja sve ogrebotine sa parketa: Zlata vredan trik

Rezultati su neverovatni!

Jedna žena se na internetu požalila da joj je suprug izgrebao laminat kada je pomerao nameštaj u kući.

Kada je videla ružne tragove grebanja pokušala je da pronađe što efikasnije rešenje, koje ne zahteva dodatna novčana ulaganja.

Potražila je pomoć prijatelja koji su joj odmah predložili da isproba ni manje ni više nego orah!

Objasnila je da je koristila meki, unutrašnji deo oraha i protrljala ga po ogrebotini. Zatim je sačekala 10-20 minuta i ponovo je protrljala prstom po površini. Laminat je ubrzo upio ulje iz oraha i zacelio ogrebotinu.

Rezultati su neverovatni – ogrebotine su potpuno nestale!

How to use a walnut to remove scratches from a wood floor. Great for many uses. Check it out. pic.twitter.com/mJCYBlKO1n

