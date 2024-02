Samo namočite predmete prekrivene rđom u ovu tečnost i gledajte kako se otapa

Nakon što pojedete kisele krastavce, u tegli ostaje tečnost koja se obično prospe. Dobro, neki znaju da popiju malo tog kiselog soka jer je ukusan, a neki ga konzumiraju danima jer je pun vitamina i antioksidanata, a kaže se da pomaže u ishrani, smanjuje grčeve mišića, štiti od dehidracije… Ipak, neki su otkrili neočekivanu upotrebu soka od krastavca u kući i bašti, pa ga koriste na razne načine, između ostalih, za uklanjanje rđe sa metala, koja nastaje kada metalni predmet dođe u dodir sa vodom, što ga postepeno korodira.

Verovatno smo svi bar jednom posegnuli za ključevima, nožem, baštenskim makazama ili nekim starim komadom alata koji je u međuvremenu zarđao. A šta bi se najčešće dešavalo? Taj predmet bi završio u smeću. Međutim, možete mu vratiti sjaj ovim isprobanim trikom. I drugi koji su probali bili su iznenađeni. Naime, sok od kiselih krastavaca sadrži sirće, vodu i so, a već znamo da sirće efikasno uklanja rđu. Neki u to dodaju so (koja se već nalazi u soku od krastavca), a neki dodaju sodu bikarbonu. U svakom slučaju, ako se sirće zameni sokom od kiselih krastavaca, rezultat je obećavajući. Najbolje od svega, iskoristićete ostatke koji su inače završili u odvodu.

Da bi uklonili rđu sa metalnih predmeta, potrebno prvo napuniti veliku posudu sa dovoljno soka od kiselih krastavaca i ostaviti zarđale predmete da se namaču najmanje 12 sati, a ponekad i nekoliko dana. Možete dodati sodu bikarbonu odmah ili na kraju procesa. Koliko brzo će rđa popustiti zavisi od predmeta i koliko je zarđao. Videćete da se boja tečnosti menja. Na kraju, ako je potrebno, uklonite preostale ostatke rđe čeličnom vunom ili aluminijumskom folijom, prenosi Jutarnji.

