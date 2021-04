Savladajte ovu tehniku zalivanja i više nećete uništiti nijednu biljku

Zalivanje sobnih biljaka zvuči kao jednostavan posao, ali to je nešto s čime se mnogi muče. Kod zalivanja, naime, postoje mnoge varijable zbog kojih treba znati tačno kada i koliko često zalivati koju biljku. Ali, jednom kada savladate umetnost zalivanja sobnog bilja, više nikad vam nijedna biljka neće propasti.

Najbolja voda za sobne biljke

Pitate se da li je voda iz slavine dobra za sobne biljke? Kratki odgovor je, zavisi. Većina voda iz slavine trebalo bi da jeste dobra za vaše sobne biljke, osim ako je omekšana, jer tada sadrži soli koje se s vremenom mogu nakupiti u tlu i na kraju stvoriti probleme. Hlorisana voda takođe je sigurna za većinu sobnih biljaka, ali ako imate sistem filtriranja, to je još bolje za vaše biljke. Druga mogućnost je prikupljanje kišnice za zalivanje.

Bez obzira koju ste vrstu vode odabrali, tečnost sobne temperature bolja je od tople ili hladne. Naime i topla i hladna voda mogu oštetiti biljke zato je najbolje napuniti kantu za zalivanje i uvek je imati spremnu. Na taj način ima dovoljno vremena za izjednačavanje na sobnu temperaturu.

Koliko zalivati?

Ne treba svim biljkama ista količina vode, pa ako niste sigurni koliko je vašoj potrebno, uzmite znakove iz prirode. Mnoge popularne sobne biljke poput filodendrona dolaze iz tropskih krajeva sveta gde redovno pada kiša. Te vrste obično imaju velike listove koji troše puno vode da bi izgledali dobro. Biljkama poput ovih biće potrebno više vode nego pustinjskim stanovnicima kao što su kaktusi i sukulenti, koji često uspevaju kada pustite da se zemlja između navodnjavanja osuši. Godišnje doba takođe igra važnu ulogu. Mnoge sobne biljke rastu više tokom proleća i leta, ali ne toliko u jesen i zimu.

Kada zalivati biljke?

Ako primetite uvenulo lišće, vreme je da zalijete svoje biljke. Ali ne želite da dopustite da vaše biljke dođu do ove tačke jer neće izgledati tako dobro, a to ih čini manje sposobnima za obranu od bolesti. Umesto toga, pokušajte da stvorite naviku da proveravate sobne biljke barem jednom nedeljno. Pomoću aplikacije poput Waterbug ili Happy Plant možete da napravite podsetnik kada i koliko koju biljku treba zaliti. Najbolji način da utvrdite treba li biljkama voda je da zabodete prst oko centimetar u mešavinu zemlje. Ako je suva, dajte biljci vode. Ako primetite vlažnu zemlju, ponovno proverite za dan ili dva. Zalivanje ujutro je poželjnije nego ono večernje. Na taj način, biljke imaju priliku da se suše i brže isparavaju tokom dana kada su temperature više, prenosi Večernji.hr.

Najbolji načini zalivanja

Imate spremnu sobnu vodu za zalivanje i zemlja oko biljke je suva. Možda ćete doći u iskušenje da joj dospete samo malo, tako da ne rizikujete prekomerno zalivanje. Nažalost, ovo biljkama neće puno pomoći jer većina njihovih korena nije na površini. Bolje je sipati toliko da se zemlja potpuno natopi oko svake biljke, nastavljajući sve dok voda ne počne da se izliva iz drenažne rupe saksije. Ako uhvatite suvišnu vodu u tanjirić, ponekad će tlo biljke upiti malo više dok bude u njoj. Međutim, nakon 10 minuta uklonite višak vode kako koren ne bi istrulio. Druga mogućnost je napuniti vodom tanjirić ispod saksije. Vidjećete da će za nekoliko minuta voda upiti u tlo kroz drenažne rupe. Nastavite da punite tanjirić dok se voda više ne upija. Ovo je idealna metoda za zalivanje određenih biljaka poput kaktusa, sukulenata i afričkih ljubičica koje ne vole vlažnost u blizini stabljika.

Kako prepoznati da li previše zalivate sobne biljke?

Postoji razlog zašto posude imaju odvodne rupe: previše vode će bukvalno udaviti vaše biljke. To je zato što je korenu potreban kiseonik, jer će inače istruleti i umreti. Čak i uz dobru drenažu, održavanje tla stalno mokrim može otežati da vazduh dopre do korena. Postoji nekoliko načina da utvrdite da li preterujete sa zalivanjem. Stagniranje biljke i žuto lišće koje otpada mogu biti znaci prekomernog zalivanja. Možda ćete primetiti i uvenuće, što može biti zbunjujuće, jer je to ujedno i znak premalo vode.

Trik je u proveri zemlje kad primetite sledeće probleme: Ako je vlažno, verovatno bi trebalo da manje zalivate. Ako je tlo suvo, možda je potrebno dati više vode biljci. Ako voda ne poboljša stvari, treba prilagoditi temperaturu ili nivo svetlosti koju biljka dobija. Pomoću čula mirisa možete utvrditi imate li problem s previše vode. Mnogo vlage podstiče rast gljivica i bakterija u tlu, što može uzrokovati neprijatne mirise, posebno kada koren truli. Ako mislite da ste previše zalivali, to ne mora nužno da znači da je biljka osuđena na propast. Dopustite da se zemlja malo osuši pre ponovnog zalivanja. Zatim počnite da pratite gore opisane tehnike zalivanja. Ako ni to pomogne, presadite je.

Veština zalivanja sobne biljke definitivno zahteva određeno iskustvo. Što više to radite, to ćete biti bolji u brizi za svoje voljene biljke. Pokušajte da započnete s nekoliko sorti koje je teško uništiti. Zatim, kad savladate osnove, možete pokušati s biljkama koje su izazovnije za uzgoj, ali potpuno vredne truda.

