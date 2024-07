Sipajte so u odvod i ostavite preko noći: Veliki problem će potpuno nestati

Postoji veoma dobar razlog zašto je korisno ostaviti so u odvodu preko noći

So je nezaobilazan začin u svakoj kuhinji i koristi se gotovo svakodnevno za kuvanje i kao dodatak jelima. No, ona nije dobra samo za hranu. Naime, so možete upotrebiti i ako imate probleme s odvodima i cevima, piše Metro.

Začepljene cevi mogle bi da vam otežaju život dok čekate na popravku, na primer, privremeno onemoguće tuširanje i pranje. Verovali ili ne, so vam može pomoći da rešite ovaj problem, a evo i kako.

Ako se vaše cevi često začepljuju, možete ponavljati ovaj postupak s vremena na vreme kako biste omogućili bolje funkcionisanje vodovodnih instalacija.

Deluje na odvode u lavaboima, tuš kabinama i kadama. Sve što vam treba je pola čaše praška za pecivo, so i sirće, kao i ključala voda, prenosi Večernji list.

Neposredno pre odlaska u krevet, kako bi mešavina odstojala preko noći i imala više vremena da učini ono što bi trebalo, uradite sledeće:

Sipajte so i prašak za pecivo u odvod;

Zatim dodajte sirće i pustite da se smesa zapeni otprilike jedan minut;

Nakon toga isperite s najmanje litar i po ključale vode. So će pomoći u razgradnji masnoće i emulglovane masnoće da bi onda sirće i vruća voda lakše isprale cevi.

Mešavina soli dobar je način za razgradnju masnoća, dlaka i drugih stvari koji bi mogli prouzrokovati začepljenja, ali postoje i stvari koje možete da uradite kako biste sprečili javljanje potrebe za čišćenjem odvoda:

Ne sipajte ulje za kuvanje u odvod;

Ne bacajte talog od kafe u odvod;

Koristite metalnu mrežicu za odvod u sudoperi, kako komadići hrane ne bi začepili cevi.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.