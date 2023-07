Sirće može da očisti skoro celu kuću, ali na ovoj površini nikad ga koristite

Sirćeje osnovna kuhinjska namirnica, ali se može koristiti i kao potpuno prirodno, jeftino i svestrano sredstvo za čišćenje, ali ne baš za sve.

Upravo zbog svestranosti upotrebe i jednostavnosti korišćenja sirće je postalo sastavni deo rutine čišćenja u mnogim domovima.

Ali mnogi ne znaju da čišćenje određenih vrsta gumenih površina nerazređenim sirćetom može uzrokovati više štete nego koristi. Zaštitni znak sirćeta i razlog njegove efikasnosti u čišćenju je to što je to blaga vrsta kiseline. To ga svojstvo čini odličnim izborom za uklanjanje masnoće i tvrdokornih mrlja, ali za neke materijale može biti malo pregrub, prenosi Housedigest.

Guma je vrlo dugotrajan, izdržljiv i fleksibilan materijal koji se može naći u mnogim kuhinjama, ali prskanje gume sirćetom može uzrokovati njeno oštećenje. Sirće može ‘pojesti’ određene vrsta guma pa vam ostanu komponente koje su čiste, ali često više ne funkcionišu tako dobro kao pre, prenosi N1.Info.hr.

Gde izbegavati čišćenje sirćetom?

Budući da sirće izjeda gumu, najbolje je izbegavati da ga koristite na određenim delovima kuhinjskih uređaja. Neke vrste guma nisu tako sklone oštećenjima od sirćeta, poput prirodne gume, silikona, butil-sintetička guma i etilen-propilen. Ali ako ne znate sa sigurnošću o kojoj vrsti gume se radi, najbolje je da se držite drugih vrsta sredstava za čišćenje.

Iako je većina površina kućnih uređaja verovatno izrađena od plastike ili metala, vrata na frižideru koja sprečavaju curenje vode ili hladnog vazduha često su izrađena od gume. Manji problemi na vratim verovatno neće uzrokovati mnogo vidljivih problema, ali curenje, posebno hladnog vazduha iz frižidera ili zamrzivača, može smanjiti efikasnost vašeg uređaja. S vremenom to može ozbiljno povećati vaš račun za struju, smanjiti rok trajanja kvarljive hrane i dovesti do toga da morate potpuno da zamenite frižider.

Što koristiti umesto sirćeta?

Sirće koje nagriza gumu problem je samo kad je nerazređeno. Ako i dalje želite da ga koristite kao proizvod za čišćenje, dovoljno ga je malo razrediti s vodom pre nego počnete da brišete. Jednostavna višenamenska sredstva za čišćenje takođe mogu odraditi solidan posao uklanjanja i prljavštine s vaših gumenih vrata, iako je uvek najbolje koristiti nešto što se ne oslanja na jake hemikalije poput izbeljivača ako ćete ga koristiti blizu hrane i posuđa.

Za prirodniji pristup, takođe možete isprobati još jedno provereno sredstvo za čišćenje kuhinje: sodu bikarbonu. Pomešajte malu količinu deterdženta, sode bikarbone i vode u bočici s raspršivačem i bacite se na dezinfekciju kuhinje. Soda bikarbona je alkalna, a ne kisela, što znači da još uvek ima moć da otopi tvrdokorne naslage, ali neće negativno uticati na poklopce ili vrata koja sadrže gumu.

