Sjajan trik kako da rernu zagrejete duplo brže

Pravljenje domaćih peciva, brzih i finih kolača i raznih torti hobi je i velika ljubav mnogih „domaćih kuvara“. Međutim, jedan dosadan korak je čekanje da se rerna ravnomerno zagreje, što može izgledati kao večnost kad žudimo za nečim slatkim. Srećom, postoji trik kako da za mnogo kraće vreme rerna bude spremna za pečenje.

Rejčel Ferbank podelila je na Internetu jednostavan savet za zagrevanje rerne koji će mnoge ostaviti u čudu jednostavnošću na najbolji mogući način. Naime, ona predlaže uključivanje rerne na najvišu temperaturu na tri do pet minuta pre nego temperaturu rerne podesite na željenu. To će mnogo brže zagrejati rernu, dopuštajući joj da postigne idealnu temperaturu za osetno manje vremena nego inače.

Budući da rerna počinje da se hladi i mora postupno da dostiže zadanu temperaturu, često ćete morati da čekate 15 do 20 minuta da se rerna zagreje, u zavisnosti od marke i modela. Međutim, ovaj zgodan korak štedi dodatnih pet do 10 minuta, što je naročito korisno za one dana kada pokušavate što je brže moguće napravite ručak ili večeru na nakon užurbanog radnog dana.

Dakle, ako ostavite rernu da radi na maksimalnoj temperaturi četiri minuta pre nego što je isključite, a zatim rernu uključite na 200 stepeni, zagrejavanje obično traje samo devet minuta, a to je polovina onoga što je obično potrebno kada se rerna podesi odmah na potrebnu temperaturu.

Ovaj jednostavni trik čini proces stvaranja ukusnih pečenih recepata poput pečenog krompira i čokoladnog kolača mnogo bržim.

