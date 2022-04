Sjajan trik – ovako hortenzijama možete da promenite boju cveta, probajte

Hortenzije su višegodišnje biljk koje rastu u obliku grma, a najprepoznatljivije su po velikim, loptastim cevtovima u bojama od tamno ljubičaste do svetlo roze boje. One su omiljeno cveće koje možemo pronaći u dvorištu naših baka, a ako ste se nekada zapitali kako su jedne godine ljubičaste, jedne plave, a one treće roze – odgovor je u jednom triku.

Boja cvetova hortenzije uslovljena je sa pH vrednošću zemljišta. Plavi cvetovi hortenzije pojavljuju se na kiselom tlu dok su beli i ružičasti cvetovi karakteristični za alkalno ili neutralno zemljište. Kisela tla sa pH nižim od 5.5 obojiće cvetove u plavo dok zemljišta sa pH višim od 5.5 obojiće ružičaste, a ponekad i crvene cvetove. Neutralno tlo stvaraće kombinacije plavih i ružičastih cvetova. Na bele cvetove, pH zemljišta nema uticaja pa će beli cvetovi ostati takvi kakvi jesu, bez promena, prenosi novosti.magazin.

Ako želite da vaša hortenzija ima plavo – ljubičaste cvetove, zemljište oko nje mora biti više kiselo. Kiselo zemljište će pomoći da se aluminijum prenese u biljke što će usloviti plavu boju. Zapravo, plavi cvet može da se dobije i ako hortenziju svakih 7 do 14 dana zalivate već spomenutim aluminijum sulfatom. Isto se može postići ako se tlu dodaju borove iglice, talog od kafe i slično.

Ukoliko je vaša hortenzija plava, onda znači da je zemljište oko nje izuzetno kiselo. Organsko đubrivo će vam pomoći da dodatno zakiselite zemljište. Organsko đubrivo možete da napravite od ostataka iz vaše kuhinje kao što su talog od kafe, kora od banane.

Zemljištu možete dodati pepeo, smrvljene ljuske jajeta ili posebna gnojiva tome namenjena na bazi fosfora.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.