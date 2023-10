Sjajan trik za čišćenje okvira prozora: Više nikada neće biti prljavštine u nezgodnim prorezima

Domaćice su nekada u stanju da potroše veliki deo kućnog budžeta na deterdžente i pomagala za higijenu samo da bi im se svaki kvadrat kuće caklio, međutim, ponekad čak ni najskuplje sredstvo nije garant da će baš sve biti očišćeno.

To se posebno odnosi na teško pristupačne površine, poput okvira na prozorima, budući da koliko god da se stakla sijaju, u oči upadaju crne mrlje u prorezima. Nemogućnost da se dođe do njih može biti prilično frustrirajuća, pa se ljudi na različite načine dovijaju kako bi se rešili nečistoća. Pojedinci to bezuspešno rade krpama, druge uzimaju oštar predmet na koji navuku krpu pa pređu preko problematičlnog dela, ali ga opet ne očiste najbolje.

Za sve domaćice koje i dalje muku muče sa tim i ne pronalaze nijedno dobro rešenje, evo načina. Budući da je TikTok mreža na kojoj se mogu pronaći mnogi korisni saveti vezani za domaćinstvo, našli smo najjednostavniji i najlakši način. Sve što vam je potrebno jeste sunđer za pranje suđa koji ćete postaviti iznad okvira prozora kako biste izmerili i obeležili dimenzije na njemu tako da ga presečete na mestima gde treba da upadne do ivice okvira.

Sledeće što treba da uradite jeste da ga isečete na tačno izmerenim mestima koja ulaze u ležišta i upešno sakupljaju svu prljavštnu.

– Mislim da ću ovo probati. Prosvetlili ste me.

– Odlična ideja.

– Ovo mi treba u životu – komentarisali su korisnici TikToka.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.