Skoro nepoznata upotreba kocke za supu oduševiće sve domaćice!

Ko bi i pomislio da kocke za supu mogu biti tako moćne. Ako niste znali, one su idealan začin za meso. Možda najjednostavniji i najdirektniji način da to uradite je da narendate kocku bujona i dobijenim prahom pospete meso po vašem izboru kao začinsku so ili začin pre kuvanja.

Možete koristiti narendanu kocku bujona i kao direktnu zamenu za so za pečeno povrće.

To, naravno, nije sve! Evo kako još možete da koristite kocke za supu, oduševićete se.

Rendanje kockica za supu može da bude prvi korak u stvaranju sopstvenih začina koji će obogatiti ukus roštilja.

Ako dodate malo bibera sa rendanom goveđom kockom, dobićete savršeno začinjen biftek, a pileća kocka sa malo isečenog paradajza i kima daće vašem jelu meksičku notu…

I marinade se sve češće prave s kockom za supu. Kombinovanjem sa sosom od paradajza, vinom ili sirćetom i maslinovim uljem dobićete preukusnu marinadu za piletinu.

Mlevene pileće kocke možete da pomešate i sa limunom, belim lukom i origanom za jednostavnu, elegantnu marinadu – savršeno se slaže sa jelima mediteranske kuhinje. U ovim slučajevima so u jelo ne treba da stavljate.

Iako možda mislite da nijedan pravi kuvar to ne bi utadio, oni ove cake i te kako koriste. Mešaju usitnjene kocke sa maslinovim uljem kako bi karamelizovali meso, prave uz njihovu pomoć perfektan sos od crvenog vina s malo kukuruznog skroba.

Kocku za supu možete da koristite i kad kuvate krompir, testeninu, kus-kus ili rižoto. Poprimiće ukus tečnosti u kojoj se kuvaju, svi će se pitati šta ste im to lepo dodali.

Poželjna je i u varivu od praziluka, kocka bujona u njemu je suštinska komponenta, ali i u salatama. Uzmite deo kocke i ubacite je, zajedno sa limunovim sokom ili sirćetom, uljem, senfom (i nekim začinskim biljem po želji) u blender ili i dobićete izvanredan preliv za salatu. A ako dodate malo meda ili i kod nas sve popularnijeg javorovog sirupa i koristite jabukovo sirće slatko – kiselkast ukus će vas oduševiti na zelenoj salati, jajima, piletini…

