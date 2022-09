Skoro nikada se ne kvare: Ovih 10 namirnica mogu da traju večno

Neke od namirnica koje se najčešće upotrebljavaju u ishrani, kao što su so, šećer ili pirinač, možete koristiti i nakon nekoliko godina provedenih u ostavi, ali samo ukoliko ih pravilno skladištite.

Evo liste od 10 namirnica koje mogu dugo trajati a da se ne pokvare, kada se pravilno čuvaju.

Med

Jedna od najstarijih namirnica, za koju se smatra da ima neograničen rok trajanja, sadrži preko 30 mineralnih materija, veliki broj vitamina i aminokiselina, koje dolaze iz nektara i polena. Med je prirodni antibiotik i iz tog razloga ne može da se pokvari. Ipak, potrebno je da se čuva na tamnom mestu. Može se koristiti i nakon više godina čuvanja, a ukoliko se zamuti, kristalizuje ili stvrdne može se konzumirati bez straha da je pokvaren.

So

Kuhinjska so, kao čisti natrijum hlorid je stabilan mineral i može trajati večno, pod uslovom da se ne navlaži. So se često koristi za izvlačenje vlage iz hrane kroz proces osmozu, koji stvara toliko suvu okolinu da se buđ i bakterije ne mogu zadržati.

Kukuruzni skrob

Ukoliko kukuruzni skrob pravilno skladištite, u zatvorenoj posudi na suvom i hladnom mestu, i ukoliko pazite da se ne navlaži, ne treba da kupujete novi. Ovom praškastom zgušnjivaču nikad ne ističe rok trajanja niti gubi snagu. Zato ga slobodno držite u kuhinji na neodređeno vreme za sve svoje sosove, čorbe i nadeve.

Jabukovo sirće

Jabukovo sirće takođe spada u namirnice koje se ne mogu pokvariti. Nastaje fermentacijom soka od jabuke i sadrži prirodne probiotike i antioksidanse koji mogu da pomognu u jačanju digestivnog trakta i regulaciji šećera u krvi.

Suve mahunarke

Suvi pasulj, sočivo i ostale mahunarke traju neograničeno ako se čuvaju staklenoj posudi s poklopcem ili hermetički zatvorenoj ambalaži.

Šećer

Na sličan način kao i so, šećer može trajati večno ako ga držite podalje od vlage i toplote. Pakovanja imaju rok trajanja oko dve godine, ali to je samo zato što se nakon toga može stegnuti i zgrudvati. Bez obzira na to što se njegova tekstura može promeniti, šećeru nikad u potpunosti ne ističe rok trajanja pa je siguran je za upotrebu kad god poželite.

Alkoholna pića

Žestoko alkoholno piće može trajati neograničeno ako se neotvoreno čuva na hladnom mestu. Kada se otvori i vazduh uđe u flašu, piće počinje da gubi ukus i strukturu zbog oksidacije.

Sirovi beli pirinač

Pirinač takođe može da traje godinama, ali samo ako ga držite u staklenoj tegli s poklopcem, na tamnom i hladnom mestu. Dakle, niska temperatura i manjak kiseonika ključni su za dugovečnost pirinča.

Soja sos

Soja sos sadrži veliku količinu soli i fermentiran je pa može da traje i više od tri godine ako ga ne otvorite. Ukoliko mislite da će vam trebati više od godinu dana da ga iskoristite, držite ga u frižideru.

Smrznuto meso i povrće

Prema nekim istraživanjima, bakterije koje uzrokuju trovanje hranom ne razmnožavaju se u hladnom okruženju, odnosno u zamrzivaču. Bez obzira na to koliko dugo je hrana zamrznuta, sigurna je za jelo. Ovo se odnosi na smrznuto sirovo meso i povrće. Nakon što ih odmrznete možda neće imati tako dobar ukus, ali on se može popraviti dodavanjem začina.

