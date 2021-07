Skupo će vas koštati: Ovih sedam stvari nikako ne bacajte u sudoperu

Svako ko je nekada imao problem sa začepljenim cevima i kanalizacijom zna koliko je muke potrebno da se ta situacija reši. Kako biste sprečili probleme s odvodom nemojte u sudoperu bacati sledeće stvari.

Masnoća i ulje

Kada se mast ili ulje zgrušaju, to može uzrokovati začepljenje cevi i zato masnoću i ulje nipošto ne bi trebalo da sipate u odvod.

Kafa

Ako ponekad ostatak kafe sipate u sudoperu, to neće odmah izazvati problem. Međutim, ako to radite svakodnevno, talog kafe će se nakupiti u cevima što će dovesti do začepljenja.

Pirinač

Ako ste ikada kuvali pirinač, onda znate da se ona povećava i širi u vodi. Pokušajte da zamislite šta se onda događa u cevima ako višak pirinča sipate u njih.

Lekovi

Ako lekove bacite u odvod, oni mogu da zagade otpadne vode. Umesto toga, možete proveriti s lokalnom apotekom šta možete da uradite sa lekovima kojih želite da se rešite.

Proizvodi za čišćenje

Sipanjem teških hemikalija, poput izbeljivača, u odvod dodatno se zagađuje okolina. Umesto toga, treba proveriti gde u vašem okruženju možete bezbedno da odložite opasni otpad iz domaćinstva.

Brašno

Kada kuvate nešto za šta vam je potrebno brašno, nipošto nemojte višak brašna bacati u odvod jer to takođe može uzrokovati začepljenje cevi. Umesto toga, višak brašna bacite u smeće.

Ljuske od jaja

Ljuske od jaja ne bi trebalo bacati u odvod jer takođe mogu uzrokovati začepljenje, navodi Real Simple. Umesto toga, bacite ih u smeće ili u biorazgradivi otpad.

