So uklanja vlagu iz doma, ali samo ako je pravilno koristite

Jedan od najčešćih i najnezgodnijih problema koji se mogu javiti s početkom grejne sezone u domu svakako je vlaga.

Nije svaka pojava mrlja na zidu i malo kondenzacije razlog za uzbunu. Naime, s prelaskom na grejanje i zatvaranje prozora dolazi do povišene vlažnosti i to je problem koji je lako rešiti. Međutim, počnu li se na zidovima pojavljivati žuto-smeđe mrlje, veća količina kondenzacije oko prozora, buđ u uglovima, tada je problem ozbiljniji i potrebno ga što pre rešiti kako prostor ne bi postao opasan za zdravlje.

Kako biste se obračunali s vlagom, bitno je slediti ove savete:

Redovno i pravilno provetravanje

Vlaga se najčešće stvara na hladnijim mestima sobe. Na primer, u uglovima, na spoljnim zidovima i prozorskim okvirima. Pravilnim provetravanjem možete smanjiti vlagu i ukloniti neprijatne ili ustajale mirise koji kvare kvalitet sna. Spavaću sobu trebali bi provetravati barem dva puta na dan – ujutru i predveče. Širom otvorite prozore na barem pet minuta.

Prepisujte od bake

Dobar, stari recept za borbu s vlagom vrlo je jednostavan. U prostoriju u kojoj vas muči vlaga stavite posudicu ispunjeno solju. So, krupna ili sitna, odlično može apsorbovati vlagu u svim prostorijama, a odlična je i za uklanjanje mrlja od buđi s odeće. U posudu sipajte kilogram grube soli i postavite je na mesto koje vama najbolje odgovara. Menjajte svakih nekoliko dana, odnosno čim primetite da je so vlažna.

Investirajte u odvlaživač zraka

Ako nemate mogućnost provetravanja spavaće sobe, dobar izbor je i odvlaživač vazuha. Kako ne bi došlo do pojave buđi i gljivica, odvlaživač automatski smanjuje vlagu na optimalni nivo, a uz to troši malo energije. Jedina mana je cena koja se kreće i do 200 evra.

Biljke preselite

Kućne biljke prirodni su pročišćivači zraka, upijaju elektromagnetska zračenja, umanjuju stres i naravno – ulepšavaju spavaću sobu. Iako imaju mnogo prednosti, one mogu biti uzrok i povećane vlage u sobi. Kada zalivate kućne biljke, voda iz zemlje isparava i stvara se vlažan vazduh, te zbog toga, ako mučite muku s vlagom, biljke preselite u drugu prostoriju.

Veš sušite na otvorenom

Hladno i kišno vreme primoravaju nas da sušimo veš u kući, osim ako nemate sušilicu, onda ovaj savet preskočite. Međutim, stručnjaci savetuju da se veš stavi na otvoreno barem na pola sata dok ne prođe onaj prvi talas isparavanja jer sušenje mokrog veša u zatvorenom prostoru izaziva – vlagu.

Zamenite tepih

Malo kome će pasti na pamet, ali i tepih može zadržavati vlagu. Kako se voda kondenzuje u vazduhu, tako kapljice vode padaju na tepih. U zavisnosti od toga od kog je materijala tepih, vlaga će se samo skupljati i skupljati. Ako do sada niste uspeli da smanjite vlažnost u svom domu, razmislite o tome da jednostavno uklonite tepih iz sobe ili ih zamenite.

