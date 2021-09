Sobne biljke neće propasti tokom jeseni i zime: 5 trikova da i dalje bujaju

Kako visoke letnje temperature jenjavaju, a hladnije vreme dolazi, tako se ljubitelji cveća obično pitaju kako da svoje sobne biljke pripreme za novo godišnje doba

Iako pojedine sobne biljke dobro podnose prostore sa suvljim vazduhom, na većinu njih promena godišnjeg doba veoma utiče, ali uz primenu ovih saveta i one će opstati i oplemenjivaće vaš životni prostor u toku jeseni i zime.

1. Pronađite im odgovarajuće mesto

Kada dođu hladni dani najvažnije je da saksijsko cveće unesete u zatvoreni prostor. To znači da bi biljke koje su bile na terasi ili u dvorištu zimu trebalo da provedu u nešto toplijem okruženju. Ovde naročito treba obratiti pažnju na one poput fikusa, dracene i palme.

Sobne biljke treba da budu što bliže prozoru, kako bi se polako privikavale na dane u kojima će biti sve manje svetlosti. Istovremeno, držite ih dalje od radijatora, peći i drugih izvora toplote. Prilikom raspoređivanja povedite računa da svaka biljka ima dovoljno prostora za neometani rast.

Pre unošenja biljaka u zatvoreni prostor uklonite suvo lišće i biljku istuširajte pod laganim mlazom vode.

Cveće koje je i leto provelo u stanu ili kući obrišite vlažnom krpom i na taj način uklonite prašinu sa listova, koja smanjuje redukciju svetlosti.

2. Sukulenti ne treba da provedu zimu napolju

Kada su u pitanju sukulenti, oni ne bi trebalo da prve jutarnje mrazeve dočekaju napolju. Osim u sobi, jesen i zimu mogu da provedu i u garaži, svetlarniku ili zastakljenoj terasi, ako je temperatura niža od 8 stepeni.

Osim toga, bitno je da saksije ne budu direktno na betonu, ukoliko se radi o takvoj podlozi, već ih izdignite i i na taj način zaštitite od hladnoće.

U tom položaju neka ostanu do marta – nemojte da ih pomerate ili zalivate.

3. Zalivanje u toku jeseni

U toku jeseni biljke ulaze u fazu mirovanja, proces fotosinteze je manje intenzivan i samim tim im je potrebna i manja količina vode.

Zalivanje biljaka zavisi od vrsta, ali postoje određena pravila kojih bi se trebalo da se pridržavate o bilo kom cveću da je reč.

Zalivanje bi trebalo obavljati ujutru, a posle pola sata prosuti višak vode koji se nakupio u tacni saksije. U protivnom, postoji mogućnost da koren istruli.

Za zalivanje se može koristiti biljni čaj i voda u kojoj su kuvana jaja, jer će biljkama na taj način dati potrebne minerale.

Zanimljivo je da srebrnu paprat možete zalivati čak i pivom.

Orošavanje biljaka se vrši odstajalom vodom u toku prepodnevnih časova. Vodu koja je odstajala nekoliko dana prespite u bočicu sa raspršivačem i time poprskajte biljke.

Ako cvetovi određenih biljaka počnu da venu, biljku zalijte blago zašećerenom vodom. Ovakva mešavina idealna je i za rezano cveće i ono u vazi kako bi se produžila svežina i rok trajanja.

4. Kako prehranjivati biljke u toku jeseni

Važna stavka je u pripremi biljaka za jesen odnosi se i na prehranjivanje. Ono se isključivo vrši početkom jeseni, kako bi se biljka fiziološki pripremila za zimu.

Prilikom kupovine, vodite računa da koncentracija azota bude manja, a fosfora i kalijuma veća. Najbolje je upotrebiti organske preparate sa ekstraktom algi i aminokiselina.

5. Presađivanje se ne preporučuje u jesenjim danima

Presađivanje biljaka u toku jeseni i zime nije preporučljivo, jer u tom period one miruju. Ukoliko baš morate da presadite biljku, obavezno koristite potpuno novu zemlju i veću saksiju od one u kojoj se do tada biljka nalazila.

