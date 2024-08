Šokiraćete se kada vidite kako se zapravo seče ananas: Ne može brže i jednostavnije

Ananas je definitivno jedno od onih vrhunskih voća koje kupujete za posebne prilike. Ne samo da su super sladak, nego je i prepun vitamina, ali postoji jedan veliki problem kod njega – neverovatno ga je teško iseći i poslužiti. Šta ako vam kažemo da to ipak ne mora biti tako teško? Zahvaljujući ljudima s X-a, bivšeg Tvitera, postoji posebna metoda za uživanje u osvežavajućem voću bez pravljenja nereda, prenosi Mirror.

The way nature intended us to eat pineapple 😲

pic.twitter.com/zODkrE7Yv5

— Today Years Old (@todayyearsoldig) August 23, 2024