Spas kada ste u žurbi: Osušite mokar veš za samo 2 minuta uz pomoć ove jednostavne metode (VIDEO)

Žurite i nemate vremena da tek opranu majicu sušite na vazduhu a mašina za sušenje veša vam je i dalje na spisku želja za Deda Mraza? Isprobajte burito metodu za sušenje veša i nećete se pokajati jer većina koja ju je isprobala kaže da radi.

Tor Rider, ekspert za organizaciju kuće je podelio ovu metofu na svom YouTube kanalu, opisujući je rečima da je to pre svega trik za ljude koji često putuju, ali može da posluži i ako treba nešto brzo osušite u bilo kom trenutku. Sve što vam je potrebno jeste čist peškir, i to što deblji, to bolji.

Prvi metod s kolenima

„Da bismo primenili burito metod, stavljamo sveže opranu majicu na peškir. Zatim počinjemo sa savijanjem“, objašnjava Tor dok uvija peškir s majicom u veliku rolnu koja podseća na burito. Potom kolenima pritiska umotan peškir čime frotir uvija višak vlade iz majice. „Kada ga odmotamo, već će biti suvo“, kaže on.

Drugi metod s uvijanjem

Druga opcija je da iscedite burito koji ste napravili. Nakon što ste kleknuli ili istisli višak vode, odmotajte peškir i istresite majicu.

Feniranje za kraj

Ukoliko je temperatura vezduha viša, nakon obe ove metode biće vam potrebno još jedno pet minuta da se majica osuši. Ako je pak malo hladnije, okačite majicu i fenirajte je oko pet minuta i vaša majica će biti suva.

„Koristio sam obe metode i odeća mi je bila suva za pet minuta“, komentarisao je jedan korisnik na društvenoj mreži a drugi je dodao: „Ovaj čovek je genije“.

