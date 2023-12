Spasite orhideju koja je počela da se suši: Dodajte u koren 1 sastojak koji imate u kuhinji i gledajte čudo

Cvetaće cele godine, a listovi neće opadati

Ako cveće na vašoj orhideji izgubi boju i lišće krene da otpada, vreme je da izvadite orhideju iz saksije i počnete sa presađivanjem.

Razlog za to je truli koren koji je izgubio vitalnost i to se najčešće dešava zbog preteranog zalivanja. Ako se oko korena stvorio sunđer, koji je potpuno žilav, to znači da treba obratiti pažnju na količinu vode koju koristite pri zalivanju.

U ovom slučaju, prva stvar koju treba da uradite je da isečete truli koren. Nakon toga, obavezno operite i dezinfikujte listove orhideje

Za ovo će vam trebati beli luk. Prednost belog luka je u tome što ubija sve bolesti i bakterije koje se lako zalepe za koren orhideje, što ubrzava njegovo propadanje.

Zgnječite čen belog luka i pomešajte ga sa malo vode, pa samo tu tečnost (bez belog luka) sipajte u drugi litar vode i potopite orhideju sa listovima 10 minuta. Nakon toga ostavite i koren i listove da se dobro osuše.

Preporučljivo je otkinuti grančice cveta jer je koren već slab, a listovi mekani.

Zatim uzmite plastičnu ili staklenu šolju, bitno je da bude providna, dodajte malo vode i ubacite listove tako da vrhovi dodiruju vodu dok je stabljika podignuta. Zatim uzmite još jednu takvu čašu, napravite male rupe na vrhu i preklopite biljku da dobijete efekat staklenika. Najbolje bi bilo da dve šolje pričvrstite selotejpom ili selotejp trakom i postavite ih blizu prozora kako bi biljka dobila dovoljno svetlosti.

Posle dve do tri nedelje primetićete prve korene, a za tri meseca trebalo bi da imate zdrav i jak koren spreman za sadnju.

Ako ste već isprobali ovakve trikove i nisu uspeli, razlog je verovatno pogrešno vlaženje novog korena.

Na ovom videu možete pogledati ceo proces oporavka korena i ponovnog sadnje:

