Spasite se dosadnih moljaca: Prave veliku štetu u orarima i kuhinji, a evo kako da ih zauvek oterate iz kuće

Moljci, mali leptiri uskih krila žive i hrane se u brašnu i voću, a često se uvlače i u ormare i „grickaju“ baš našu najdražu majicu. Uz ovih nekoliko saveta spriječite pojavu neželjenih štetočina ili, ako su se već pojavili, naučite kako da ih se najefikasnije rešite jednom zauvek.

Kuhinjski moljci ležu sitna sivo-bela jaja u brašno, žitarice, hranu za kućne ljubimce i druge suve namirnice. Kada se jaja otvore, larve se hrane vašim brašnom od celovitog pšeničnog zrna, formiraju čaure i na kraju se izlegnu u odrasle moljce, koji će uskoro ostaviti još više jaja.

Oni uglavnom dolaze u vaš dom iz zaraženih skladišta sa žitaricama. Odrasli su veličine oko 1,5 cm s dugim krilima koja su sivo-smeđa. Čim ste videli da ovi leptiri ulaze u vaš dom i ormare, ispraznite i očistite sva područja na kojima ste ih videli. To znači da sve stvari koje se nalaze u kuhinjskim ormarićima izvadite i operete ili bacite. Pazite na to da ne tražite samo žive moljce već i njihova jajašca koja su jako sitna. Posebno pazite na namirnice koje bi mogle da imaju rupice, one u kartonskim ili papirnatim kutijama. Čim vidite rupice na ambalaži, to znači da su se moljci i tamo nastanili. Jedno od skrivenih mesta gde se mogu nalaziti je i ispod poklopaca staklenih i plastičnih teglica.

Ako ste u jednoj kesi brašna pronašli larve, budite sigurni da posećuju i vaše žitarice, ovsene pahuljice, pirinač, hranu za kućne ljubimce, semenke za ptice i druge suve namirnice koje čuvate u istom ormariću ili polici. Skupite sve kesice i bacite ih pravo u kontejner ispred kuće. Nemojte skladištiti smeće u garaži ili bilo gde drugde u zatvorenom prostoru, jer rizikujete širenje zaraze i drugde u vašem domu. Imajte na umu da larve mogu sažvakati papir i plastiku, tako da kesica s orašastim plodovima možda neće biti sigurna. Pažljivo proverite postoje li rupe na pakovanjima.

Tečnost za pranje s kojom nećete oštetiti drvo neka se sastoji od sirćeta i vode u podednakom odnosu. Koristite toplu vodu. Ako uz to kod kuće imate sušene mente, dodajte i to u mješavinu. Ovo je jedna od namirnica jakog mirisa koja će ih odvratiti ako pokušaju ponoo da se pojave. Tom tečnošću dobro izribajte svaki komadić površine pa nakon toga tu krpu operite u izbeljivaču ili je bacite (ali ne u kantu za smeće koja se nalazi u kući).

Pesticidi ne deluju na kuhinjske moljce, a i nisu bezbedni za upotrebu na mestima gde se čuvaju namirnice i hrana. Ali možete kupiti lepljive zamke koje se prodaju skoro svuda. Zamke koriste feromone kako bi privukle muške moljce. Jednom kada se zaglave na lepku, umiru. Ovaj postupak je dobar jer sprečava parenje moljaca, tako da nećete imati nova jaja u kuhinji i dalju borbu sa zarazom.

Korištenjem samo zamki nećete riješiti vaš problem, ali ako u zamki svakodnevno bude sve manje moljaca, kako vrijeme prolazi, vaš će trud sigurno uroditi plodom

Moljci se razmnožavaju kontinuirano tokom cijele godine, ali su najaktivniji između juna i oktorbra. Ako vidite da je odeća počela da dobija neobične rupice, verovatno su vam u ormar ušli moljci. Moljci se mogu uvući u tepihe i zavese pa i njih dobro proverite. Kako ih je teže primetiti na odeći nego u kuhinjskim namirnicama, moraćete svu odeću da izvadite iz ormara i dobro je operete. Perite je na visokoj temperaturi ili stavite u zamrzivač na nekoliko dana. To će ubiti sva jajašca i više neće moći da se razmnožavaju.

Nakon što ste izvadili i oprali svu odeću, dobro operite svaki deo ormara, ali nemojte koristiti repelente jer bi oni mogli da se prenesu na odeću pa tako i na vašu kožu. Koristite rastvor tople vode i sirćeta, ali možete koristiti i različita ulja – kedrovine, mente i ulje lavande. Nakon što ste sve dobro oprali, nemojte odmah vraćati svu odeću na isto mesto već dobro provetrite ormar. U džepove odeće nakon toga možete staviti listove kedrovine ili mente u kesicama kako bi ih oterali. Odličan način za teranje moljaca su i vrećice sa sušenom lavandom ili ulje citronele. Moljce će odbiti i miris lovorovog lista kojeg možete postaviti po policama nakon što vratite odeću.

Oblaganje polica i fioka papirom protiv moljaca takođe bi trebalo da pomogne u borbi za zadržavanje štetočina daleko od odeće.

