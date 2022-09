Spasite svoje kućne i baštenske biljke jeftinim rešenjem iz kuhinje

Svi koji se bave negom sobnog ili baštenskog znaju da njihovo održavanje nije nimalo lak zadatak. Ako vaše biljke imaju rupe na lišću, možete biti prilično sigurni ko je krivac, piše portal Bestlifeonline.

Bube, štetočine i paraziti koji jedu vaše biljke mnogima su razlog za zabrinutost, ali vrtlari su testirali razne metode kako bi ih sprečili. Jedno od rešenje je iznenađujuće, jer jedan od mirisnih kuhinjski proizvoda može da vam posluži kao pesticid.

Prema Clemson Cooperative Extension Home & Garden Information Center, vaše biljke najčešće napadaju štetočine kada su bile napolju tokom leta ili ako su u pitanju biljke koje ste upravo kupili. Prvi korak kada primetite bilo kakvu bubu je izolovati svoju biljku od lisnatih suseda i držati je podalje dok štetočine ne nestanu, a ako ste problem otkrili dovoljno rano, možda ćete moći ručno da uklonite štetočine. Ako je pak situacija ozbiljnija, ovaj vrtlarski trik mogao bi vam pomoći.

Prema Dengardenu, možete koristiti beli luk za zaustavljanje mnogih štetočina, poput biljnih vaši, belih mušica, kupusnih crva, moljaca, mrava i termita i to tako da jednostavno poprskate lišće. Odustanite od hemijskih pesticida i umesto toga se odlučite za sprej na bazi belog luka jer je to delotvorna, a pritom organska i pristupačna metoda.

Baš kao i neki ljudi, insekti ne vole miris belog luka, a dodatni bonus je i da beli luk možete koristiti i preventivno kao prirodni fungicid, jer sumpor takođe pomaže u uništavanju različitih gljivičnih infekcija i plesni.

Osim toga, priprema rastvora od belog luka relativno jednostavna. Započnite mešanjem glavice svežeg belog luka u blenderu dok ne dobijete glatku konzistenciju (ako nemate blender to možete učiniti i ručno u avanu). Dengarden tada preporučuje dodavanje dve šoljice vode i nastavak mešanja. Nakon što je smesa gotova, sipajte je u staklenu posudu i ostavite pokrivenu u tamnom prostoru 24 sata. Zatim procedite sve čvrste delove i razredite s dodatnom količinom vode po potrebi.

Da biste se rešili dosadnih štetočina, jednom nedeljno poprskajte gornji i donji deo svakog zaraženog lista. To možete povećati na dva puta nedeljno ako ga koristite na biljkama koje su napolju i kiša je u prognozi, prema Gardening Know How. Ako pak rastvor koristite na bilo kojem voću ili povrću, nemojte prskati pred vreme berbe, inače ćete možda imati voće i povrće s ukusom belog luka.

Takođe u vašoj bašti, Gardeningi Know How predlaže korišćenje belog luka među usevima, što bi značilo da beli luk sadite među drugim kulturama. Naime, beli luk takođe odvraća pacove, zečeve, miševe, losove i jelene. Kada pravite rastvor od belog luka za biljke na otvorenom, dodajte jednu ljutu papričicu ili kašiku kajenskog bibera i nanesite na svoje biljke jednom svake dve nedelje ili nakon kiše. Kako biste sprečili voluharice, jednom u dve nedelje sipajte taj rastvor oko vaših biljaka.

Ipak iako je ovo koristan savet, stručnjaci za biljke upozoravaju da se beli luk koristi umjereno. Prekomerna upotreba ove tehnike može ubiti korisne mikrobe u tlu, kaže Dengarden.

