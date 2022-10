Spasite svoju peglu: Ovaj trik provereno uklanja zagorele naslage i rđu

Umesto da je bacite, spasite svoju peglu ovim trikom.

Sigurno ste se susreli s ovim problemom, a evo kako ga možete najlakše i najbrže rešiti. Sve što je potrebno za čišćenje vaše pegle je papir za pečenje i kuhinjska morska so, piše B92.

Na dasku za peglanje stavite odevni predmet, a preko njega papir za pečenje po kojem ćete posipati so, i to što više soli duž cele površine papira. Lagano zagrejanom peglom prelazite po toj soli i te poteze pravite oko minut, odnosno dok sva so ne nestane.

Kao rezultat imaćete čistu i sjajnu peglu bez ikakvih tragova rđe, prljavštine i zagorelih naslaga.

