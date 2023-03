Sprečite da vam se mleko ukiseli neobičnim trikom: Potrebna vam je kuhinjska so

Mleko je jedna od namirnica koja se najčešće koristi u domaćinstvu, ali nažalost rok trajanja mu nije naročito dugačak. Iz Eat By Date objašnjavaju da ako je neotvoreno, punomasno mleko može trajati pet do sedam dana, mleko sa smanjenim sadržajem masnoće i obrano mleko može trajati više od sedam dana, a mleko bez masnoće i bez laktoze, može trajati duže, sedam do deset dana nakon otisnutog datuma, ako se drži u frižideru.

Ali, kako piše Express, postoji nekoliko načina na koje možete produžili rok trajanja mleka.

Prvo što treba da uradite je da kupujete mleko s najdužim rokom trajanja. Osim toga, stručnjaci predlažu da mleko u svoja kolica za kupovinu dodate poslednje jer ćete mu tako dati najbolje šanse da ostane na konstantnoj temperaturi.

Takođe, kada mleko donesete kući, odmah ga stavite u frižider.

Većina ljudi stavlja mleko u vrata frižidera, ali najbolje ga je držati na polici gde je hladnije i gde je temperatura stabilnija. Najčešće se mlečni proizvodi stavljaju u zadnji deo frižidera, jer svaki put kada su vrata otvorena, predmeti s prednje strane frižidera i u vratima, izloženi su toplijem vazduhu.

Kada koristite mleko, vratite ga direktno u frižider kada završite s njim jer je najbolje da ne stoji na pultu duže nego što je potrebno.

Nakon otvaranja mleko može trajati nedelju ili dve bez zgrušavanja, ali neki predlažu da u kutiju dodate prstohvat soli, vratite poklopac i protresete kako bi se so ravnomerno rasporedila.

Minerali soli usporavaju kiseljenje mleka jer izvlače molekule vode, što smanjuje aktivnost proizvoda vode i zauzvrat usporava rast većine bakterija. Kao rezultat toga, mleko će trajati i do nedelju dana duže, prenosi Večernji list.

Ako se brinete da nećete koristiti ili piti mleko, možete ga i zamrznuti, a tako smrznuto može se čuvati do tri meseca. Tekstura i ukus mogu biti malo promenjeni, ali otopljeno mleko biće bezbedno za piće i posebno prikladno za kuvanje ili pečenje.

Samo proverite ima li posuda ili karton u kojem ga zamrzavate mesta na vrhu kako bi se omogućilo širenje dok se zamrzava.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.