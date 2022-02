Sprečite katastrofu: 16 stvari koje ne smete bacati u WC šolju

Pravilo ne može biti jednostavnije: U WC šolji ima mesta samo za toalet papir i fekalije. Nažalost, mnogi u njoj vide alternativu kanti za smeće pa bacaju sve i svašta, vodeći se za onom: voda sve odnese. To će vam možda neko vreme paliti, ali posledice će vas sustići pre ili kasnije, a onda je teško da ćete problem sanirati bez vodoinstalatera.

Da biste se zaštitili od neprijatnosti i začepljenih cevi vaše WC šolje, postoje stvari koje nikada ne biste smeli da bacate koliko god se to činilo kao najjednostavnije rešenje. Kako piše Wastewaters, ovih 16 stvari se nikada ne bi smelo naći u odvodu, pa obratite pažnju i pripazite šta bacate.

1. Vlažne maramice: Ovo je vrlo važno i ukoliko to radite morate odmah prestati. Čak i ako neki proizvođači vlažnih maramica naglašavaju da se mogu bacati u WC šolju, to nikada nije najbolje rešenje. One su često uzrok začepljenja jer se ne raspadaju kao toalet papir pa ih uvek treba bacati u kantu za smeće

2. Vate, pamučni tuferi za skidanje šminke i štapići za uši: Oni definitivno nisu sigurni i ne smeju se bacati u WC šolju – ne razgrađuju se kao što to čini toalet papir, a sve što zapravo rade je to da se skupljaju u vašim crevima i uzrokuju dalje probleme.

3. Menstrualne potrepštine: Ovo bi moglo da vas iznenadi, ali proizvodi za menstruaciju (tamponi, ulošci itd.) takođe nikada ne smeju da se bacaju u WC šolju. Ovi proizvodi su namenjeni da apsorbuju vodu, a ne da se razgrađuju u njoj, što znači da će se samo proširiti kada ih isperete — a to definitivno nije dobro za vaš vodovod.

4. Kondomi: Oni takođe nisu dizajnirani da se razgrađuju u vodi, pa njihovo ispiranje može uzrokovati začepljenje WC-a i septičkih jama.

5. Pelene: Baš kao i menstrualni proizvodi, pelene su namenjene upijanju vode, ne raspadaju se u vodi i mogu dovesti do skupih oštećenja vašeg odvoda. Sve pelene morate bacati u smeće.

6. Zubni konac: Osim što začepljuje vaše cevi, zubni konac zapravo može uzrokovati štetu za okolinu. Kada se konac ispere u osnovi se pretvara u mrežu, hvatajući i zadržavajući druge ostatke – čak može omotati delove vašeg septičkog sistema i uzrokovati izgaranje motora.

7. Papirni ubrusi i maramice: Možda ste mislili da se papirni ubrusi i maramice ne razlikuju toliko od toalet papira, ali oni zapravo, jednostavno, nisu dizajnirani da se razgrađuju na način na koji to radi toalet papir. U slučaju da umesto toalet papira morate iskoristiti papirni ubrus ili maramice, bacite ih u korpu za smeće.

8. Lekovi: Ukoliko imate stare tablete ili neke lekove kojih treba da se rešite, nemojte ih bacati u WC šolju – voda ih ne razgrađuje kako treba, što znači kada lek dospe u vodu može imati toksična dejstva na okolinu.

9. Opušci od cigareta: Osim što uzrokuju začepljenje, opušci su napravljeni od otrovnih hemikalija, a upravo to bacanje cigareta u odvod dodaje vodi koja se ispušta u okolinu.

10. Mačji pesak: Iako neki brendovi mačjeg peska tvrde da se mogu ispirati i bacati u WC šolju, nažalost, većina WC-a ne koristi dovoljno vode za pravilan odvod peska u vašim cevima. Čak i ako robna marka tvrdi da se može ispirati, ne bi trebalo rizikovati bacati mačji pesak u toalet.

11. Kosa: Slično kao i zubni konac, kosa stvara svojevrsnu mrežu kada je bacite u odvod i zaglavi se u cevima. Osim toga, kosa se nikada ne otapa u vodi pa stvara veći rizik od začepljenja vašeg odvoda.

12. Žvaka: Ovo je greška koju je većina nas nekada učinila. Bacanje žvakaće gume u WC šolju dovodi do povećanog rizika od začepljenja cevi zbog toga što je lepljiva i netopljiva, a budući da se ne rastvara, to uzrokuje veliki rizik za potencijalne probleme u vašem sistemu.

13. Mast od pečenja: Baš kao što nikada ne bi trebalo da bacamo masnoću od pečenja u odvod sudopere, isto tako je nikada ne smete bacati u WC šolju. Kada se mast ohladi, zgusne se i dovodi do rizika od začepljenja cevi.

14. Riba: Iako ste verovatno čuli za ljude koji u WC šolju bace uginule ribice, to je zapravo jako loša ideja. Ribe se ne razgrađuju u vodi, što dovodi do povećanog rizika od stvaranja začepljenja. Umesto da tako bacite uginulu ribu, razmislite o da se na pravi način oprostite od nje.

15. Višak hrane: Ovo bi moglo da vas iznenadi jer je ljudski otpad ionako u osnovi samo razgrađena hrana, ali hrana koja nije svarena takođe može uzrokovati probleme vašem vodovodu. Iako je biorazgradiv i na kraju će se razgraditi, može uzrokovati začepljenja dok se to ne dogodi.

16. Ovo bi vas moglo i najviše iznenaditi jer ste verovatno navikli tu i tamo čistite izbeljivačem. Izbeljivač je zapravo previše jaka hemikalija za vaš WC i septički sistem. Umesto da se fokusirate na čišćenje mrlja izbeljivačem, možda bi trebalo da razmislite o korišćenju sirćeta, koje je jedna efikasno, ali mnogo manje opasno.

