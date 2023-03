Šta se dogodi ako mokru odeću ostavite u mašini? Nije problem samo miris…

Verovatno ste nekad bili u situaciji da uveče ubacite prljavi veš u mašinu za pranje, a onda zaboravite na njega i ujutro vas dočeka bubanj pun mokre odeće. Stručnjaci su sada objasnili šta se u tom slučaju dogodi s odećom, ali i kako to utiče na mašinu.

Jedna od prvih stvari koju ćete primetiti kada ostavite mokru odeću u mašini predugo jeste plesnjiv, kiselkast miris.

“To je zato što toplo, vlažno okruženje unutar mašine za pranje veša pruža savršeno tlo za razmnožavanje bakterija i plesni na tkanini”, kaže Johanes Bangao Godoj, stručnjak za pranje veša i čišćenje u Lioxu.

Nažalost, taj miris neće nestati kad se odeća osuši. Bangao Godoj savetuje da ponovo operete veš dodajući šoljicu sirćeta ili proizvoda za dezinfekciju veša kako biste eliminisali nešrijatan miris.

Pomirišite svoju odeću nakon drugog pranja kako biste bili sigurni da je miris nestao. Ako nije, možda ćete morati i po treći put da je operete.

Ali, nije samo miris problematičan. Može doći i do štete na vlaknima odeće. Vlaga može oslabiti tkaninu ili čak uzrokovati rupe”, kaže Kreg Anderson, vlasnik kompanije Appliance Analysts.

Čak i ako to ne primetite odmah, možda ćete uočiti da vam se odeća brže troši i puca nego inače. Takođe, odeća se može jako razvući ili izgubiti originalni oblik, a nećete to moći da ispravite ni peglanjem. Veće su šanse da se to dogodi ako vam odeća stoji mokra duže od 24 sata.

Nadalje, ostavite li odeću predugo da stoji mokra u mašini za veš, boje mogu izblediti. “Deterdžent i omekšivač takođe mogu ostaviti mrlje i naslage na odeći, što može uzrokovati promene u boji ili mrlje, a to se kasnije ne može ispraviti”, navodi Bangao Godoj.

Šta s mašinom?

Ostavite li mokru odeću predugo u mašini, u vašem uređaju može se pojaviti plesan. “S vremenom vlaga iz mokre odeće može uzrokovati pojavu plesni unutar uređaja, što dovodi do neprijatnih mirisa i mogućeg oštećenja komponenti mašine”, kaže Paulo Filo, vlasnik kompanije Celestial Cleaning Service. Težina tkanine takođe može opteretiti motor mašine, što može skratiti njegov vek trajanja.

Uz to, zaboravite li predugo na svoju odeću u mašini, to može privući i različite insekte, piše Bestlife. “Vlažna, topla okolina koja nastaje zbog mokre odeće idealno je okruženje za razmnožavanje ovih neželjenih posetilaca, što može uzrokovati dodatne probleme i oštetiti vaš dom”, kaže Filo, a prenosi N1.

Jednom kada se taj problem javi u mašini, može biti priličko teško i skupo da ga rešite.

