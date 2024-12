Šta znače brojevi na radijatoru: Pravilnom upotrebom ventila štedi se novac

Majstor objasnio kako da pravilnom upotrebom ventila na radijatoru dodatno uštedite novac

S obzirom na poskupljenje struje i grejanja, posebno je važno pravilno korišćenje grejanja, ali malo ko zna kako da pravilno podesi temperaturu na radijatorima i šta znače oznake na termostatu, piše The Sun, a prenosi Večernji list.

Na ventilu su brojevi, uglavnom od nula do pet.

Ali da li znate tačno šta svaki od tih brojeva na ventilu znači i kako možete dodatno uštedeti ako ih pravilno koristite?

Svaki broj označava određenu temperaturu: Vodoinstalater i majstor Martin Nikols otkrili su da ovi brojevi zapravo pokazuju kolika će biti temperatura u prostoriji, a ne koliko su „vrući“ radijatori.

Dakle, svaki broj na ventilu odgovara sobnoj temperaturi koju će dostići:

0 = 0°C (isključeno)

✱ = 7°C (poznatije kao pahulja)

1 = 10°C

2 = 15°C

3 = 20°C

4 = 25°C

5 = 30°

Ne podešavajte ventil na ‘pet’: „Glavna prednost ovoga je u tome što ćete uštedeti novac samo ako ih pravilno koristite“, objasnio je majstor i savetovao ljude da u manjim prostorijama tokom vremena podese podni radijator na 2 ili 3. u zimskim mesecima u prostoriju koja je hladna i radijator radi, ostavite ga na miru i ne podešavajte ga.

Neka radi svoj posao i neka shodno tome zagreva prostoriju“, objasnio je on, a onima koji su odsutni ili odlaze na zimu savetovao je da radijatori budu na najnižem nivou, tačnije na „pahuljici“. “ (*) da ih nakratko uključi ako temperatura padne ispod sedam stepeni C. Na kraju, njegov savet je da se ventil ne podešava na pet, jer to znači da radijator neće prestati da pušta toplu vodu dok u prostoriji ne dostigne 30 stepeni.

