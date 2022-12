Stara verovanja: Kuća koja ima ovu biljku ne može da bude siromašna niti bolesna

Od kulinarstva do zdravlja, jedna biljka je nezaobilazna, a to je bosiljak. On se hiljadama godina koristi kao začin, ali mnogo je značajniji u rešavanju brojnih zdravstvenih problema. Odličan je za srce i krvne sudove. U bosiljku ima puno vitamina B6 i magnezijuma. Vitamin B6 sprečava nakupljanje opasne supstance homocisteina, a magnezijum podstiče jačanje kardio vaskularnog sistema čime deluje preventivno protiv infarkta. Opuštajući mišiće i krvne sudove on pospešuje protok krvi i smanjuje rizik od aritmije.

Takođe, deluje i kao prirodni antibiotik. Naime, po novim istraživanjima, ulje bosiljka pozitivno deluje na imunitet. S obzirom da njegovi listovi poseduju antibakterijska i antiseptička svojstva, mogu se koristiti za lečenje bakterijskih infekcija. Bosiljak je takođe i saveznik u borbi protiv depresije, pokreće rad creva i pomaže pri detoksikaciji organizma.

Kažu da poboljšava varenje i reguliše stres. Poseduje antimikrobna svojstva koja štite od virusa i infekcija a ne treba zaboraviti da se bosiljak smatra i za odličan afrodizijak. Po starim verovanjima, ova biljka osim što štiti zdravlje, privlači novac, i kaže se da kuća koja ima bosiljak ne može da bude siromašna!

