Stari parket sijaće kao nov uz ova 2 sastojka: Lako se pravi, a efekat ostavlja bez daha

Uz jeftino prirodno sredstvo vaš parket će uvek sijati! A pravi se vrlo lako, sastojke već sad sigurno imate u kući.

Glatki podovi u domu koji nemaju ogrebotine umnogome doprinose luksuznijem izgledu cele kuće. Naime, nekada koliko god ih čistili, neka oštećenja ne mogu da se izbrišu. Međutim, postoji domaće prirodno sredstvo uz pomoć kojeg mogu ponovo da zablistaju, a pravi se vrlo lako od 2 sastojka.

Ipak, postoji način da laminatu i parketu vrate stari sjaj i to uz pomoć jednog trika, koji je jedna žena koja se bavi nekretninama i izdavanjem stanova otkrila na društvenim mrežama.

Ukoliko je i vaš pod beživotan i bez sjaja pogledajte šta treba da uradite, veoma je jednostavno i jeftino, a veoma efikasno.

Potrebno je:

5 l vode

1 čep glicerina

Pod dobro usisajte i sklonite tepihe i nameštaj koliko je to moguće. Zatim u posudu sa vodom dodajte 1 čep glicerina. Potopite u to mekanu, najbolje krpu od mikrofibera, a potom detaljno obrišite podove od ivice do ivice.

Učinite to tako da nakon što obrišete idete unazad i tako ne gazite na deo koji ste obirali kako ne bi ostali tragovi od stopala.

Ostavite da se dobro osuši i videćete – vaši podovi će biti blistavi kao da ih je majstor upravo sada uradio.

